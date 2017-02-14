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الكويت تقدم 14 طن من الادوية لدعم القطاع الصحي باليمن

عبدالرقيب فتح
الثلاثاء 14 فبراير 2017 10:35 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

كشف وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بأن دولة الكويت بصدد تقديم 14 طن من الأدوية دعماً للقطاع الصحي في اليمن، إضافة إلى دعم المستشفيات بـ 50.000 قربة لغسيل الكلى.

وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بأن هذه الأدوية تشمل 11 محافظة وهي عدن، وشبوه، تعز، أبين، لحج، الضالع، حضرموت سقطرى، مأرب، الجوف ، والبيضاء، وأن هذا الدعم يأتي في اطار دعم الاشقاء في الكويت للقطاع الصحي.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع خلال الشهر الحالي والأشهر القليلة القادمة عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثه وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة بأن هذه المشاريع ستحل جزءاً كبيراً من العجز في القطاع الصحي في اليمن، معرباً عن شكره لقيادة الكويت قيادة وحكومة وشعب على دعمهم لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي في مختلف المحافظات.

وبين فتح إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المانحة لتقديم عدد من المشاريع لكافة القطاعات في اليمن في كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لدعم مشاريع الصحة والمياه والإيواء في هذه المرحلة الراهنة.


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