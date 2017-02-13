قال الشيخ عبد القادر بن حسين اليهري رئيس مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم أن الصراع الذي طفى على السطح قبل أيام وبالذات من المطار, لا مبرر له ويجب أن يطفي قبل أن يشمل جميع المحافظات المحررة .

وأضاف اليهري : انه قام بعدد من الاتصالات والتواصلات مع القيادات الأمنية والعسكرية ،لاحتوى الموقف ،مثمنا الجهود الحثيثة الذي قاما بها نائب رئيس هيئة الأركان احمد سيف اليافعي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لوقف الصراع ومعالجة المشاكل وحلها عبر النظم القانونية.

وشدد اليهري على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والمنطق والحوار وعدم جر الجنوب, وأبناءه إلى توجيه السلاح لصدور البعض لان هذا الأمر يخدم في المقام الأول الانقلابين ،والذي خرج الجميع في الجنوب لمواجهتهم من الوهلة الأولى.

ودعا اليهري فخامة الرئيس هادي إلى التعامل بعدل ومساواة وكأب للجميع، فالجميع في الجنوب أيدوا شرعيته وقاتلوا تحب راءتها وبدعم من التحالف العربي وفي قدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات والذي قال يجب أن نقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على دعمهم.

داعيا قيادة المقاومة في الجنوب بالوقوف صفا واحدا لتأمين المناطق المحررة، وأي فئة تسيء أو تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار فهم يخدمون الانقلابين .

*من محمد المسيحي

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ اليهري : على الجميع الاحتكام لصوت العقل وعدم الانجرار إلى العنف قال الشيخ عبد القادر بن حسين اليهري رئيس مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم أن الصراع الذي طفى على السطح قبل أيام وبالذات من المطار, لا مبرر له ويجب أن دار المعارف للبحوث والاحصاء: وباء الملاريا يجتاح محافظة المهرة المجاورة لدول الخليج أعلنت دار المعارف للبحوث والاحصاء التي تتخذ من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مقرا. لها عن نتائج زيارة فريقها العلمي المشترك مع كلية الطب بجامعة حضرموت لتقصي الحقائق الدكتور الخضر لصور يترأس وفداً لجامعة عدن في المؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي بالرباط شارك الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن يوم الاثنين في الدورة السابعة للمؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي المنعقدة في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية