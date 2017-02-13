MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 13 فبراير 2017 11:32 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الشيخ اليهري : على الجميع الاحتكام لصوت العقل وعدم الانجرار إلى العنف
أخبار وتقارير

الشيخ اليهري : على الجميع الاحتكام لصوت العقل وعدم الانجرار إلى العنف

الشيخ عبد القادر بن حسين اليهري
الاثنين 13 فبراير 2017 11:32 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال الشيخ عبد القادر بن حسين اليهري رئيس مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم أن الصراع  الذي طفى  على السطح قبل أيام وبالذات  من المطار, لا مبرر له ويجب أن يطفي  قبل أن يشمل  جميع المحافظات المحررة .

وأضاف اليهري : انه قام بعدد من الاتصالات والتواصلات مع القيادات  الأمنية والعسكرية ،لاحتوى الموقف ،مثمنا الجهود الحثيثة الذي قاما بها نائب رئيس هيئة الأركان احمد سيف اليافعي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لوقف الصراع ومعالجة المشاكل وحلها عبر النظم القانونية.

وشدد اليهري على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والمنطق والحوار وعدم جر الجنوب, وأبناءه  إلى توجيه السلاح  لصدور البعض لان هذا الأمر يخدم في المقام الأول الانقلابين ،والذي خرج الجميع  في الجنوب لمواجهتهم   من الوهلة الأولى.

ودعا اليهري فخامة الرئيس  هادي إلى التعامل بعدل ومساواة  وكأب  للجميع، فالجميع  في الجنوب أيدوا شرعيته وقاتلوا  تحب راءتها وبدعم من التحالف  العربي  وفي قدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات  والذي قال يجب أن نقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على دعمهم.

داعيا قيادة المقاومة في الجنوب بالوقوف صفا واحدا لتأمين المناطق المحررة، وأي فئة تسيء أو تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار فهم يخدمون الانقلابين .

 

*من محمد المسيحي


المزيد في أخبار وتقارير
الشيخ اليهري : على الجميع الاحتكام لصوت العقل وعدم الانجرار إلى العنف
قال الشيخ عبد القادر بن حسين اليهري رئيس مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم أن الصراع  الذي طفى  على السطح قبل أيام وبالذات  من المطار, لا مبرر له ويجب أن
دار المعارف للبحوث والاحصاء: وباء الملاريا يجتاح محافظة المهرة المجاورة لدول الخليج
أعلنت دار المعارف للبحوث والاحصاء التي تتخذ من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مقرا. لها عن نتائج زيارة فريقها العلمي المشترك مع كلية الطب بجامعة حضرموت لتقصي الحقائق
الدكتور الخضر لصور يترأس وفداً لجامعة عدن في المؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي بالرباط
شارك الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن يوم الاثنين في الدورة السابعة للمؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي المنعقدة في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة
قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن
صحيفة اماراتية تهاجم الجنوبيين
الكشف عن تفاصيل زيارة نجل الرئيس هادي ومدير مكتبه للإمارات
عدن : محلات تجارية تغلق ابوابها بعد ارتفاع سعر الدولار
مقالات الرأي
بعد انتصارات ٢٠١٥ وقف الجنوب لأول مرة أمام المرآة، مجرد من كل شيء إلا من تراكمات الزمن الرديء ومخلفات الحروب،
وقف تدهور الريال اليمني مسؤولية حكومة ⁧‫#بن_دغر‬⁩ لأنها من نقل البنك الى ⁧‫عدن‬⁩؛ ومن طبع العملة دون
ان الشعور يتمزج بين الخوف والرجا عندما تتوالى الانباء عن اي توتر يحصل في محيط مطار عدن الدولي هذا الصرح
لا أدرى لماذا أرق قلبي عليكم إلى درجة الشفقة مع أنني لا اطيقكم ولكن للقلوب خفوق، هل أنتم افلستم في عالم
عملة واحدة لحكومتين وبنكين مركزيين مصدّرين لها ومسؤلين عن استقرارها،لكنهما يعجزان عن فعل شيء حيال التدهور
  هكذا يراد لك سيادة الرئيس ان تكون أنت المتهم بتدمير نفسك ومن حولك ..هذه سياسة يتم انتهاجها ضدك وتنفيذها من
تسير الامور خبط عشواء.. الفوضى تتصاعد والبسط على الاراضي يتصاعد .. اقتحام مرافق عامة ودبلوماسية كالسفارة
# ان احداث الامس في مطار عدن تفرض على الجميع مراجعة فيها موضوعية ومصداقية واتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات
لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده
هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
العبادل يعزون في وفاة مفتي الديار اللحجية
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017