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الدكتور الخضر لصور يترأس وفداً لجامعة عدن في المؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي بالرباط

الاثنين 13 فبراير 2017 10:13 مساءً
الرباط (عدن الغد) خاص:

شارك الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن يوم الاثنين في الدورة السابعة للمؤتمر العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي المنعقدة في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة العديد من جامعات العالم الإسلامي تحت رعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وفي حفل الافتتاح للمؤتمر الذي سيستمر للمدة (13 – 14 فبراير الجاري ) ألقيت عدداً من الكلمات التي تصب في خدمة التعليم العالي في الجامعات الإسلامية، تخللها توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك بين منظمة الإيسيسكو ومنظمات أخرى.

هذا وتشارك جامعة عدن ممثلة برئيسها الدكتور/ الخضر ناصر لصور بالعديد من الرؤى والتجارب العلمية والعملية لجامعة عدن في سبيل تطوير العملية التعليمية والبحثية والأكاديمية والتي ستسهم بالخروج بتوصيات تساهم في تطوير التعليم العالي في الجامعات الإسلامية.

 

*من جهاد باحداد


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