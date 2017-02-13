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مقتل مدني شمال الضالع برصاص قنّاصة حوثيين

عدنان الضحياني ١٨ عامًا، كان عائدا على متن دراجة الى منزله بعد رحلة تبضع من سوق البلدة-عدن الغد
الاثنين 13 فبراير 2017 09:44 مساءً
عدن الغد : وضاح الاحمدي

قتل شاب من اهالي قرية رمة التابعة لبلدة مريس شمال محافظة الضالع، برصاص قنّاصة حوثيين، يتمركزون في جبل ناصة المحاذي للبلدة اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد" ان عدنان الضحياني ١٨ عامًا، كان عائدا على متن دراجة الى منزله بعد رحلة تبضع من سوق البلدة، وان قنّاصة الميليشيات اطلقوا عليه رصاص رشاش، ما أدى الى مقتله.

وقالت مصادر طبية ان الضحياني توفي بعد نصف ساعة من وصوله الى المشفى، نتيجة اصابته بطلق ناري في الصدر.

ويشتكي اهالي قرى رمة وعدنة الشامي والرحبة وسون شمال وغرب مريس من قنص متواصل تنفذه الميليشيات المتمركزة في ناصة والعرفاف ومرمق، فيما كشف مركز وعي الحقوقي ان الميليشيات ارتكبت ١١٧ انتهاكا بحق المدنيين في هذه القرى وقرى مجاورة خلال شهر يناير من العام الحالي.

وأورد المركز في تقرير حديث له ان الانتهاكات تنوعت بين قتل وجرح مدنيين وتدمير منازل وإحراق مزارع المواطنين، اضافة الى ملاحقات واعتقالات واسعة.


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