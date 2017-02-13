عدنان الضحياني ١٨ عامًا، كان عائدا على متن دراجة الى منزله بعد رحلة تبضع من سوق البلدة-عدن الغد

قتل شاب من اهالي قرية رمة التابعة لبلدة مريس شمال محافظة الضالع، برصاص قنّاصة حوثيين، يتمركزون في جبل ناصة المحاذي للبلدة اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية لـ" عدن الغد" ان عدنان الضحياني ١٨ عامًا، كان عائدا على متن دراجة الى منزله بعد رحلة تبضع من سوق البلدة، وان قنّاصة الميليشيات اطلقوا عليه رصاص رشاش، ما أدى الى مقتله.

وقالت مصادر طبية ان الضحياني توفي بعد نصف ساعة من وصوله الى المشفى، نتيجة اصابته بطلق ناري في الصدر.

ويشتكي اهالي قرى رمة وعدنة الشامي والرحبة وسون شمال وغرب مريس من قنص متواصل تنفذه الميليشيات المتمركزة في ناصة والعرفاف ومرمق، فيما كشف مركز وعي الحقوقي ان الميليشيات ارتكبت ١١٧ انتهاكا بحق المدنيين في هذه القرى وقرى مجاورة خلال شهر يناير من العام الحالي.

وأورد المركز في تقرير حديث له ان الانتهاكات تنوعت بين قتل وجرح مدنيين وتدمير منازل وإحراق مزارع المواطنين، اضافة الى ملاحقات واعتقالات واسعة.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل مدني شمال الضالع برصاص قنّاصة حوثيين قتل شاب من اهالي قرية رمة التابعة لبلدة مريس شمال محافظة الضالع، برصاص قنّاصة حوثيين، يتمركزون في جبل ناصة المحاذي للبلدة اليوم الاثنين. وقالت مصادر محلية لـ" عدن البدء بتفريغ 2600 طن مازوت لتزويد كهرباء عدن افادت مصادر عاملة بميناء الزيت في البريقة عن البدء في تفريغ 2600 طن من المازوت الخاص بتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت في عدن. وقالت المصادر أن قبل عملية وزير الإدارة المحلية يكشف عن تقديم الكويت 14 طن من الأدوية دعما للقطاع الصحي كشف وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بأن دولة الكويت بصدد تقديم 14 طن من الأدوية دعماً للقطاع الصحي في اليمن اضافة الى دعم المستشفيات