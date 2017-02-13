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وزير الإدارة المحلية يكشف عن تقديم الكويت 14 طن من الأدوية دعما للقطاع الصحي

وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح
الاثنين 13 فبراير 2017 07:55 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

كشف وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بأن دولة الكويت بصدد تقديم 14 طن من الأدوية دعماً للقطاع الصحي في اليمن اضافة الى دعم المستشفيات بـ 50.000 قربة لغسيل الكلى.

وأوضح الوزير فتح، بأن هذه الادوية تشمل 11 محافظة وهي العاصمة عدن، وشبوه، تعز، أبين، لحج، الضالع، حضرموت سقطرى، مأرب، الجوف ، والبيضاء وان هذا الدعم يأتي في اطار دعم الاشقاء في الكويت للقطاع الصحي.

وقال فتح، انه سيتم تنفيذ هذه المشاريع خلال الشهر الحالي والاشهر القليلة القادمة عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثه وبالتنسيق مع اللجنة العليا للاغاثة.

واكد وزير الادارة المحلية، بأن هذه المشاريع ستحل جزءاً كبيراً من العجز في القطاع الصحي في اليمن، معرباً عن شكره لقيادة الكويت قيادة وحكومة وشعب على دعمهم لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي في مختلف المحافظات.

وأشار فتح الى أن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المانحة لتقديم عدد من المشاريع لكافة القطاعات في اليمن في كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لدعم مشاريع الصحة والمياه والايواء في هذه المرحلة الراهنة.


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