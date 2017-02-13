تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها لليوم الثاني من دون كهرباء ، عقب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس للمديرية بالكهرباء .

ومنذ مغرب أمس الأحد انقطع التيار الكهربائي ، ولم يعد حتى اللحظة وسط صمت السلطات المحلية ومؤسسة الكهرباء . وناشد السكان جميع الجهات الحكومية وقيادة المحافظة بالتحرك لإعادة تشغيل المحطة وتزويدها بالوقود المخصص .

وبتوقف محطة بئر ناصر للكهرباء يتوقف ضخ الماء الى محافظة عدن كونها المسؤل عن تغذية حقول مياة بئر ناصر بالكهرباء وبدورها يتم ضخ الماء يومياً الى نصف مديريات عدن ، فضلاً عن مسؤوليتها بتشغيل حقول مغرس ناجي الذي يتولى تزويد تبن بالمياة ،وهو الأمر الذي ينذر بكارثة جراء هذا التوقف للمحطة .

المزيد في أخبار وتقارير ⁠⁠⁠لليوم الثاني تبن من دون كهرباء وتوقف ضخ المياه الى عدن تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها لليوم الثاني من دون كهرباء ، عقب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس للمديرية بالكهرباء . ومنذ مغرب أمس الأحد انقطع التيار مصدر : لقاء مرتقب يجمع الرئيس هادي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الرياض قالت مصادر رئاسية لعدن الغد ان لقاء مرتقب يتوقع ان يعقد خلال الايام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض وسيضم الرئيس عبدربه منصور هادي وولي ولي العهد التحالف العربي ينفي احتجاز سفن نفطية كانت في طريقها الى الحديدة نفت قيادة قوات التحالف العربي، ما تردد عن قيام قوات التحالف باحتجاز 5 سفن تحمل مشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة. وقال مصدر في القيادة في اتصال هاتفي مع وكالة