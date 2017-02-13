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⁠⁠⁠لليوم الثاني تبن من دون كهرباء وتوقف ضخ المياه الى عدن

الاثنين 13 فبراير 2017 04:59 مساءً
لحج ((عدن الغد)) خاص:

تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها لليوم الثاني من دون كهرباء ، عقب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس للمديرية بالكهرباء .

ومنذ مغرب أمس الأحد انقطع التيار الكهربائي ، ولم يعد حتى اللحظة وسط صمت السلطات المحلية ومؤسسة الكهرباء . وناشد السكان جميع الجهات الحكومية وقيادة المحافظة بالتحرك لإعادة تشغيل المحطة وتزويدها بالوقود المخصص .

وبتوقف محطة بئر ناصر للكهرباء يتوقف ضخ الماء الى محافظة عدن كونها المسؤل عن تغذية حقول مياة بئر ناصر بالكهرباء وبدورها يتم ضخ الماء يومياً الى نصف مديريات عدن ، فضلاً عن مسؤوليتها بتشغيل حقول مغرس ناجي الذي يتولى تزويد تبن بالمياة ،وهو الأمر الذي ينذر بكارثة جراء هذا التوقف للمحطة .


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⁠⁠⁠لليوم الثاني تبن من دون كهرباء وتوقف ضخ المياه الى عدن
تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها لليوم الثاني من دون كهرباء ، عقب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس للمديرية بالكهرباء . ومنذ مغرب أمس الأحد انقطع التيار
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