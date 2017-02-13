مصدر : لقاء مرتقب يجمع الرئيس هادي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الرياض
الاثنين 13 فبراير 2017 04:57 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر رئاسية لعدن الغد ان لقاء مرتقب يتوقع ان يعقد خلال الايام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض وسيضم الرئيس عبدربه منصور هادي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"عدن الغد" فإن اللقاء والذي يتم التحضير له سيعقد في العاصمة السعودية الرياض وسيكرس لمناقشة توحيد الجهود بين اطراف التحالف العربي .
ويعتقد ان اللقاء سيناقش التطورات الأخيرة والاشكاليات التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا .
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