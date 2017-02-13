قالت مصادر رئاسية لعدن الغد ان لقاء مرتقب يتوقع ان يعقد خلال الايام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض وسيضم الرئيس عبدربه منصور هادي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي .

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"عدن الغد" فإن اللقاء والذي يتم التحضير له سيعقد في العاصمة السعودية الرياض وسيكرس لمناقشة توحيد الجهود بين اطراف التحالف العربي .

ويعتقد ان اللقاء سيناقش التطورات الأخيرة والاشكاليات التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا .

المزيد في أخبار وتقارير ⁠⁠⁠لليوم الثاني تبن من دون كهرباء وتوقف ضخ المياه الى عدن تعيش مديرية تبن محافظة لحج وضواحيها لليوم الثاني من دون كهرباء ، عقب توقف محطة بئر ناصر المغذي الرئيس للمديرية بالكهرباء . ومنذ مغرب أمس الأحد انقطع التيار مصدر : لقاء مرتقب يجمع الرئيس هادي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد في الرياض قالت مصادر رئاسية لعدن الغد ان لقاء مرتقب يتوقع ان يعقد خلال الايام القليلة القادمة في العاصمة السعودية الرياض وسيضم الرئيس عبدربه منصور هادي وولي ولي العهد التحالف العربي ينفي احتجاز سفن نفطية كانت في طريقها الى الحديدة نفت قيادة قوات التحالف العربي، ما تردد عن قيام قوات التحالف باحتجاز 5 سفن تحمل مشتقات نفطية في طريقها إلى الحديدة. وقال مصدر في القيادة في اتصال هاتفي مع وكالة