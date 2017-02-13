أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها المبعوث الدولي لليمن فشلت بسبب المتمردين.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يأمل في مواصلة إرسال مساعدات لليمن، مضيفا أن جزءا كبيرا من مساعدات مجلس التعاون الخليجي المالية مخصصة لإعادة إعماره.

ووصف الجبير العلاقات السعودية الأميركية بأنها ممتازة وقال إن آراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا وقتال المتشددين.

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريس إن مبعوث المنظمة الدولية لليمن اسماعيل ولد الشيخ يحظى بدعمه الكامل بعد أيام من مطالبة جماعة الحوثي له بعدم تجديد تفويض ولد الشيخ نتيجة لما قالت إنه انحياز ضد الحركة الإنقلابية الموالية لإيران.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودي: الحوثيون وصالح أفشلوا 70 اتفاقا أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن . وكان تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات