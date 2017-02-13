قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن .

وكان الشودري وهو قيادي بحزب الإصلاح في عدن يعلق على احداث مسلحة شهدها محيط مطار عدن خلال يومين وخلفت قتلى وجرحى.

وقال الشودري على صفحته بالفيس بوك :" مشكلة امن المطار ، سببها الرئيسي سفر قيادات انقلابية عبر المطار، بل والعودة منه أيضا دون إلقاء القبض عليهم ، ولا معرفة احد بتحركاتهم اصلا!! والتغيير سيفضح كل ذلك.

ويتضمن حديث "شودي" اتهاما ضمنيا للقوة التي تؤمن مطار عدن بأنها تسهل عمليات مغادرة وعودة القيادات الحوثيةبحسب مزاعمه الأمر الذي ربما يفسر بانه اتهاما لدولة الامارات بالتورط في مزاعم عمليات التهريب هذه .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودي: الحوثيون وصالح أفشلوا 70 اتفاقا أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن . وكان تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات

تعليقات القراء





