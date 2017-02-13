قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن
الاثنين 13 فبراير 2017 02:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن .
وكان الشودري وهو قيادي بحزب الإصلاح في عدن يعلق على احداث مسلحة شهدها محيط مطار عدن خلال يومين وخلفت قتلى وجرحى.
وقال الشودري على صفحته بالفيس بوك :" مشكلة امن المطار ، سببها الرئيسي سفر قيادات انقلابية عبر المطار، بل والعودة منه أيضا دون إلقاء القبض عليهم ، ولا معرفة احد بتحركاتهم اصلا!! والتغيير سيفضح كل ذلك.
ويتضمن حديث "شودي" اتهاما ضمنيا للقوة التي تؤمن مطار عدن بأنها تسهل عمليات مغادرة وعودة القيادات الحوثيةبحسب مزاعمه الأمر الذي ربما يفسر بانه اتهاما لدولة الامارات بالتورط في مزاعم عمليات التهريب هذه .
تعليقات القراء
244949
[1] مالهم ذولا مثليين والا ايش
الاثنين 13 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
وما العيب في استقبال الحوثيين طالما انهم يدوسون انوف الاخوان في الشمال
244949
[2] هات الدليل
الاثنين 13 فبراير 2017
القعقاع | عدن
اعتقد ان كلام الاخ الاصلاحي مردود عليه مالم يدل على كلامه باسماءالقيادات الحوثيه التي تغادر عبر مطار عدن وتعود منه اتهامات باطله يا. من تدعون الصلاح
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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