MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 13 فبراير 2017 03:37 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة
أخبار وتقارير

تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة

الاثنين 13 فبراير 2017 02:41 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات خلفت قتيل من المدنيين .

وأعلنت  جهات مقربة من مدير امن عدن ان 2 من جنوده وهما فهد فيصل التير والشهيد ماجد مانع الشعيبي فقدا خلال اشتباك مع قوة من مقاومة دار سعد بالقرب من مستشفى البريهي فجر يوم الأحد إلا انه أعلن لاحقا بأنه تم العثور على جثثهما بعد تعرضهم للتصفية الجسدية.

ولم تعلن إدارة امن عدن رسميا مقتل الجنديين إلا ان مصادر عاملة في مكتب مدير الأمن شائع أكدت الواقعة .

ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من صحة مزاعم تصفية الجنود من مصدر محايد.

واورد "قاسم الثوباني" وهو الحارس الشخصي لمدير امن عدن تفاصيل خاصة عما قال أنها عملية تصفية لاحد افراد حراسة شايع .

وقال الثوباني انه اتصل على هاتف احد الجنود الذين اصيبوا في المعركة حيث رد عليه احد افراد القوة العسكرية التي اشتبكت معهم فجر الاحد وان الشخص الذي رد اخبره بانهم قاموا بتصفية احد الجنود .


المزيد في أخبار وتقارير
وزير الخارجية السعودي: الحوثيون وصالح أفشلوا 70 اتفاقا
أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها
قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن
قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن . وكان
تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة
عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات


تعليقات القراء
244948
[1] نأمل من الامارات اعادة حساباتها مع جحود ولؤم شركة عبدربه واولاده
الاثنين 13 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
نأمل دعم شلال والزبيدي بكل الثقل الاماراتي

244948
[2] نصيحة لوجه الله الى ابناء الجنوب
الاثنين 13 فبراير 2017
ابو علاء الجنوبي | عدن - عاصمة الجنوب
اللواء اللي يتبع البوكري في دار سعد قائدة ارهابي يجب القبض علية فورا قل مايستقطب شباب من ابناء دار سعد للاعمال الارهابية .... حذروا ياابناء الجنوب ثلاثة الوية في عدن تعزيزها ياتي من علي محسن الاحمر ولاصلاح وهذه الالوية بكل ماتحتاج من مال وعتاد تحصل علية .. 1- اللواء 39 التابع للقائد عبدالله الصبيحي 2- لواء الحماية الرئاسية للقائد مهران القباطي اللي كان بصعدة 3-لواء النقل في دار سعد التابع للبوكري هذه الثلاثة الالوية تشكل خطر على الجنوب ...... انتبهو ياابناء الجنوب نصيحة لوجه الله تعالى

244948
[3] الثأر الثأر أيها الأسد المسعبب!
الاثنين 13 فبراير 2017
سلطان زمانه | الجنوب العربي ودولة حضرموت
هل ستسكت على الدنبوع وتتركه يحلق لك رجالك المخلصين؟ بادر بأخذ الثأر واستعن بالبطل الآخر عيدروس، فأنتما أمل الشعب الجنوبي للخلاص من هذا النير.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائد قوة الحماية بمطار عدن : لاصحة للمعلومات التي تحدثت عن تسليم مهام وهذه تفاصيل ماتم الاتفاق عليه
شائع والزبيدي يتغيبان عن اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له هادي
تفاصيل اتفاق ينهي مشكلة مطار عدن
نجل هادي يغادر في زيارة خاصة الى الامارات
كردة : تسلمت توجيهات رئاسية بتسلم مهام قيادة قوة حماية المطار لكنها لم تنفذ حتى اللحظة
مقالات الرأي
  هكذا يراد لك سيادة الرئيس ان تكون أنت المتهم بتدمير نفسك ومن حولك ..هذه سياسة يتم انتهاجها ضدك وتنفيذها من
تسير الامور خبط عشواء.. الفوضى تتصاعد والبسط على الاراضي يتصاعد .. اقتحام مرافق عامة ودبلوماسية كالسفارة
# ان احداث الامس في مطار عدن تفرض على الجميع مراجعة فيها موضوعية ومصداقية واتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات
لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده
هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو
من المعروف بان دولة الأمارات العربية الشقيقة قد أسند لها التحالف العربي مسئولية إدارة الملف الامني بالعاصمة
انا المواطن اليمني عبدالملك عبدالجليل المخلافي اعمل في هذه الفترة موظف في الدولة بوظيفة يعتقد البعض انها
  فلنحذر الشلتين : الشرعية السعودية والحراك الإماراتي..ونخشى أن الشلتين مجرد أدوات لطرفين ينفذان خطة متفق
 تحتفظ الذاكرة الجمعية الشعبية لاهالينا الطيبين في عدن ولحج عديد المرويات الشفاهية المنتقلة الينا عن
الله يرحم الشاعر عبد الله البردوني ، فحين سُئل عن حركة فبراير 48م أجاب : ديمة وقلبنا بابها " طبعا قصد البردوني
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الإعلامي معاذ الحاج بالقفص الذهبي
ميلاد سعيد سهيلة مازن
وفيات
البقاء لله
وفاة مفتى الديار اللحجية العلامة الفقيه على بن احمد النخلاني

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017