عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات خلفت قتيل من المدنيين .

وأعلنت جهات مقربة من مدير امن عدن ان 2 من جنوده وهما فهد فيصل التير والشهيد ماجد مانع الشعيبي فقدا خلال اشتباك مع قوة من مقاومة دار سعد بالقرب من مستشفى البريهي فجر يوم الأحد إلا انه أعلن لاحقا بأنه تم العثور على جثثهما بعد تعرضهم للتصفية الجسدية.

ولم تعلن إدارة امن عدن رسميا مقتل الجنديين إلا ان مصادر عاملة في مكتب مدير الأمن شائع أكدت الواقعة .

ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من صحة مزاعم تصفية الجنود من مصدر محايد.

واورد "قاسم الثوباني" وهو الحارس الشخصي لمدير امن عدن تفاصيل خاصة عما قال أنها عملية تصفية لاحد افراد حراسة شايع .

وقال الثوباني انه اتصل على هاتف احد الجنود الذين اصيبوا في المعركة حيث رد عليه احد افراد القوة العسكرية التي اشتبكت معهم فجر الاحد وان الشخص الذي رد اخبره بانهم قاموا بتصفية احد الجنود .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودي: الحوثيون وصالح أفشلوا 70 اتفاقا أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح أفشلوا 70 اتفاقا تم إبرامهم معهم ولم ينفذوا منها شيئا، مشيرا إلى أن كل الجهود التي بذلها قيادي إصلاحي بعدن : لهذه الأسباب كان يجب ان تتم إحداث عملية تغيير بقوة الحماية بمطار عدن قال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ان سبب نشوب المشكلة الأخيرة بمطار عدن الدولي هي تمكن قيادات تابعة لجماعة الحوثي من مغادرة عدن والعودة عبر مطار عدن . وكان تصفية مسلحة لاثنين من مرافقي مدير امن عدن يعزز حالة التوتر في المدينة عزز الإعلان عن تصفية جسدية تعرض لها 2 من مرافقي مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع على يد أفراد قوة عسكرية أخرى بعدن حالة التوتر في المدينة عقب يوم واحد من اشتباكات

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