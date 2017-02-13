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دولة الكويت تخصص 2.250 مليون دولار لدعم الايواء في اليمن

الاثنين 13 فبراير 2017 02:31 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة  عبد الرقيب فتح : بأن دولة الكويت خصصت مبلغ  (2.250 مليون دولار) لدعم قطاع الإيواء في اليمن.

وأضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة: بأن الدعم المقدم من الكويت يشمل محافظات مأرب والجوف وشبوه وحضرموت والضالع والحديدة وأبين ولحج وعدن وإب خلال العام الحالي 2017م

واشار الى ان الكويت خصصت مبلغاً وقدره 3.896 مليون دولار لدعم قطاع المياه في اليمن وسيتم تنفيذها في محافظات لحج وشبوة والجوف والحديده وإب ومأرب وأبين والضالع وعدن وتعز .. مشيداً بدور الأشقاء في دعم قطاع الإيواء في اليمن وكافة القطاعات .. معبراً عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً على الدعم السخي الذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة في هذه المرحلة الراهنة.

ولفت "فتح" الى ان دولة الكويت قامت بدعم عدد من المشاريع في كافة محافظات الجمهورية في مختلف المجالات..مؤكداً ان الحكومة اليمنية والشعب اليمني يقدرون ويثمون عالياً تلك الجهود.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة: ان الحكومة اليمنية مسئولة عن كافة ابناء الشعب اليمني في كافة المحافظات .. مشيراً الى ان اللجنة العليا للاغاثة تقوم بالعمل والتنسيق مع كافة المانحين لدعم كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.

*من فهد التركي


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