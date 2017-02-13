عقد صباح اليوم الاثنين في ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الوكلاء برئاسة معالي وزارة التربية والتعليم د. عبدالله لملس لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم السنوية لعام 2017 .

في بداية اللقاء أشار د. لملس إلى أهمية هذا الاجتماع لوضع أسس خطة شاملة للوزارة تضم أهم الأنشطة والخطط للتنفيذ خلال هذا العام 2017.

ووجه د. لملس الوكلاء والمختصين على ضرورة البحث عن مصادر محتملة للتمويل خلال الأسبوعين القادمين.. مؤكدا على أهمية أن تكون الخطة خطط برامج وليس خطط أنشطة يومية.

وأردف معالي وزير التربية والتعليم قائلا (إن الصعوبات المتمثلة بالبدء من الصفر في إعادة نشاط الوزارة من عدن والمعوقات المالية لن تعيقنا عن وضع خطة واقعية ومتابعتها وتنفيذها خلال عام 2017 بنسبة تنفيذ عالية).

وأكد معالي د. لملس على ضرورة عدم التداخل وخلط البرامج بين قطاعات الوزارة المختلفة حتى نلمس سهولة في التنفيذ.. مشيرا إلى ضرورة التواصل مع المانحين .. مؤكدا على أن الحكومة الشرعية هي من ستضع الخطط والبرامج للمانحين وبالذات برنامج الشراكة العالمية في التعليم باليمن واليونيسف.. مبينا أن هناك مخاطبات تتم بين الوزارة أبرز المانحين لتنظيم عملية الاستفادة من كل البرامج بإشراف وزارة التربية والتعليم من العاصمة المؤقتة عدن.

وفي الاجتماع قدم الوكلاء الخطوط العريضة لخطط قطاعاتهم لعام 2017 على أن تقدم بصورتها النهائية خلال أسبوعين.

حضر الاجتماع د. فضل امطلي وكيل قطاع التعليم ود. محمد باسليم المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي والقائم بأعمال وكيل المشاريع ود. حفيظة الشيخ القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو ود. فضل مانع القائم بأعمال مدير عام التخطيط والإحصاء وفضل السلامي القائم بأعمال مدير عام المناهج ومحمد حسين الدباء القائم بأعمال مدير عام الإعلام بالوزارة ومحمد حسين الطاهري مدير عام مكتب الوزير و د.فضل عبدالله القائم باعمال مدير عام المشاريع.

المزيد في أخبار وتقارير وزارة التربية والتعليم تناقش خطتها السنوية للعام 2017 عقد صباح اليوم الاثنين في ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الوكلاء برئاسة معالي وزارة التربية والتعليم د. عبدالله لملس لمناقشة صحيفة اماراتية تهاجم الجنوبيين هاجمت صحيفة اماراتية يوم الاثنين الجنوبيين وصورتهم على انهم باتوا يتعرضون للغرق . وجاء الهجوم عبر رسم كاريكتوري بصحيفة البيان الرسمية وتضمن رسما لشخص يحمل منشارا غلاب : الخليج واحد ومايمس الرياض يمس ابوظبي والإمارات ضحت بأبنائها لأجل اليمن انتقد السياسي اليمني نجيب غلاب الانتقادات والهجوم الذي يقوم به نشطاء من حزب الإصلاح في اليمن ضد الحكومة الاماراتية مؤكدا ان الجهود الاماراتية السعودية متكاملة