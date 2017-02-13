صحيفة اماراتية تهاجم الجنوبيين

مقالات الرأي

يحيى غالب الشعيبي الرئيس هادي.. أنت المستهدف وأنت المتهم! هكذا يراد لك سيادة الرئيس ان تكون أنت المتهم بتدمير نفسك ومن حولك ..هذه سياسة يتم انتهاجها ضدك وتنفيذها من

نجيب محمد يابلي الفوضى الخلاقة تدخل موسوعة جينيس ويرحم الله ايام جيمس تسير الامور خبط عشواء.. الفوضى تتصاعد والبسط على الاراضي يتصاعد .. اقتحام مرافق عامة ودبلوماسية كالسفارة

صالح علي الدويل باراس خلطة الجنرال واحدات المطار # ان احداث الامس في مطار عدن تفرض على الجميع مراجعة فيها موضوعية ومصداقية واتخاذ قرارات تتجاوز الحسابات

د.عيدروس النقيب أقصر الطرق لتدمير المقاومة الجنوبية . . . والشرعية أيضا لن أتعاطى مع التفسيرات الاجتهادية التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، عن ما شهده

سعيد النخعي هادي وصراع الخصوم هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو

سعيد الحسيني إلى أين ستاخذنا نعلة الحزام الأمني والحرس الرئاسي بالعاصمة عدن ؟! من المعروف بان دولة الأمارات العربية الشقيقة قد أسند لها التحالف العربي مسئولية إدارة الملف الامني بالعاصمة

عبدالملك المخلافي عن زواج ابني! انا المواطن اليمني عبدالملك عبدالجليل المخلافي اعمل في هذه الفترة موظف في الدولة بوظيفة يعتقد البعض انها

د.عبدالرحمن الوالي تكتيك يانظيرة فلنحذر الشلتين : الشرعية السعودية والحراك الإماراتي..ونخشى أن الشلتين مجرد أدوات لطرفين ينفذان خطة متفق