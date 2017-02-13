صحيفة اماراتية تهاجم الجنوبيين
الاثنين 13 فبراير 2017 01:33 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
هاجمت صحيفة اماراتية يوم الاثنين الجنوبيين وصورتهم على انهم باتوا يتعرضون للغرق .
وجاء الهجوم عبر رسم كاريكتوري بصحيفة البيان الرسمية وتضمن رسما لشخص يحمل منشارا ويجلس على طرف قارب محطم ويتعرض للغرق .
وكتب على واجهة الرسمة "انفصاليو اليمن".
ورسم رسام الصحيفة الفنان الكاريكاتيري عامر الزعبي نصف قارب في بحر ومكتوب عليه انفصاليو اليمن ورمز لشخص على متن القارب ويحمل منشارا انه من دعاة الانفصال والذي قسم بفعلته اليمن الواحد الى قسمين ومصير القارب الحتمي هو الغرق.
وهذه اول مرة تهاجم فيها صحيفة إماراتية الجنوبيين بهذا الشكل .
ويطالب قطاع واسع من الجنوبيين باستقلال الجنوب عن الشمال .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها