غلاب : الخليج واحد ومايمس الرياض يمس ابوظبي والإمارات ضحت بأبنائها لأجل اليمن

انتقد السياسي اليمني نجيب غلاب الانتقادات والهجوم الذي يقوم به نشطاء من حزب الإصلاح في اليمن ضد الحكومة الاماراتية مؤكدا ان الجهود الاماراتية السعودية متكاملة .

وقال غلاب معلقا على الاحداث الأخيرة في عدن ان حزب تجمع الإصلاح يملك دعما من دول خليجية عدة لكنه يريد السيطرة على الدعم الاماراتي أيضا .

واضاف في منشور له :" تجمع الاصلاح قطر معاهم والسعودية والبحرين والكويت ومش راضيين يقتنعوا يشتوا كمان الإمارات تكون لهم سند وداعم وكما يريدون، الإمارات لم تتخذ قرار واحد ضد الاصلاح بل انها استقبلت العرادة وغيره بس الجشع قتال.

الإمارات تنفق من دم قلبها لانقاذ بلادنا ... يا خبره يكفيكم اذا تشتوا تنتقموا للإخوان حق مصر والاخوان غير اليمنيين فمش على حساب وطن .

أقول لمن يلاعن ويشتم ويشكك بدور الإمارات منهم ويحرض ضدها ويلاعن قياداتها ... الخليج واحد ومايمس الرياض يمس ابوظبي.

متى تفقهون بانكم أعداء انفسكم!!

الإمارات تضحي بدم ابنائها من اجلنا واجلكم فلا تذهبوا بعيدا، فمن ينكر دور الإمارات اليوم سينكر دور قطر والسعودية غدا.

لا ارى الا إنكم بهذه الطريقة تقدسون المصلحة الانانية من دون اليمن هي الحاكمة لكم لا الوطن!!!

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