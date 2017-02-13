محلات تجارية بعدن والمكلا تبدأ التعامل بالريال السعودي بسبب تضارب اسعار الريال اليمني
الاثنين 13 فبراير 2017 12:03 مساءً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
قال متعاملون بوكالات تجارية لبيع الاغذية بمدينتي المكلا وعدن انهم بدأوا يوم الاثنين التعامل بالعملة السعودية الريال وذلك عقب حالة الانهيار التي تعرضت لها العملة اليمنية خلال الايام الماضية .
وبحسب متعاملين في وكالات تجارية في المدينتين تحدثوا لعدن الغد فإنهم باشروا تعاملاتهم بالريال السعودي بيعا وشراء.
ولجأ التجار إلى التعامل بالريال السعودي بسبب حالة الانهيار التي عانى منها الريال اليمني في حين اغلقت وكالات تجارية ابوابها في عدن .
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