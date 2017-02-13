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تصاعد التظاهرات في عدن للمطالبة بصرف المرتبات

الاثنين 13 فبراير 2017 12:01 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

تصاعدت التظاهرات الغاضبة في عدن للمطالبة بصرف المرتبات، حيث يؤكد موظفون انهم لم يستلموا مرتباتهم منذ اشهر.

 وشهد حي التواهي العاصمة عدن الاثنين تظاهرة حاشدة، طالب المتظاهرون الحكومة الشرعية بصرف رواتبهم.

 من ناحية أخرى،غادر عسكريون من ابين مدينة عدن عائدين بعد فشلهم في الحصول على الراتب.

 وقال عسكريون ان لجنة صرف الراتب تتعامل ببطء شديد، ومماطلتها في معالجة رواتب العسكريين الجنوبيين.


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تصاعد التظاهرات في عدن للمطالبة بصرف المرتبات
تصاعدت التظاهرات الغاضبة في عدن للمطالبة بصرف المرتبات، حيث يؤكد موظفون انهم لم يستلموا مرتباتهم منذ اشهر.  وشهد حي التواهي العاصمة عدن الاثنين تظاهرة حاشدة،




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