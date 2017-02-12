ابلغ طيران اليمنية مساء يوم الاحد عشرات المسافرين الذين كان من المقرر لهم ان يغادروا العاصمة المصرية القاهرة صوب عدن يوم الاثنين بان الرحلات الغيت .

وقال مسافرون يمنيون في القاهرة لعدن الغد ان طيران اليمنية ابلغهم بان الرحلات تم تأجيلها حتى اشعار اخر .

ورغم الاضطرابات التي شهدها محيط المطار فجر الاحد الا ان رحلات جوية وصلت الى المطار .

المزيد في أخبار وتقارير طيران اليمنية يؤجل رحلات قادمة من القاهرة الى عدن يوم الاثنين ابلغ طيران اليمنية مساء يوم الاحد عشرات المسافرين الذين كان من المقرر لهم ان يغادروا العاصمة المصرية القاهرة صوب عدن يوم الاثنين بان الرحلات الغيت .وقال مسافرون وزير المالية في حكومة الحوثيين يعلن افلاس خزينة وزارته أعلن وزير مالية حكومة الانقلابيين في صنعاء اليوم الأحد عن إفلاس خزينة وزارته، مؤكداً أن الوزارة التي يقودها لاتملك عملة نقدية لصرف مرتبات الموظفين المدنيين قائد البحرية الإيرانية: خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب أهم قضايا البحرية الإيرانية قال الأدميرال "حبيب الله سياري" قائد القوة البحرية الإيرانية، إن مدمرة الوند وبارجة بوشهر في خليج عدن ستبقى لخمسة أشهر معلناً التمكن لأول مرة من عبور راس الرجاء