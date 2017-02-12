طيران اليمنية يؤجل رحلات قادمة من القاهرة الى عدن يوم الاثنين

هادي الرجل الذي احتار الناس في أمره أغبي أم ذكي ؟ هو هادي ذاته الذي تحالف مع الكل وقضى على الجميع ، بطريقة تبدو
من المعروف بان دولة الأمارات العربية الشقيقة قد أسند لها التحالف العربي مسئولية إدارة الملف الامني بالعاصمة
انا المواطن اليمني عبدالملك عبدالجليل المخلافي اعمل في هذه الفترة موظف في الدولة بوظيفة يعتقد البعض انها
فلنحذر الشلتين : الشرعية السعودية والحراك الإماراتي..ونخشى أن الشلتين مجرد أدوات لطرفين ينفذان خطة متفق
تحتفظ الذاكرة الجمعية الشعبية لاهالينا الطيبين في عدن ولحج عديد المرويات الشفاهية المنتقلة الينا عن
الله يرحم الشاعر عبد الله البردوني ، فحين سُئل عن حركة فبراير 48م أجاب : ديمة وقلبنا بابها " طبعا قصد البردوني
يعلم متابع الشأن السياسي الى حدّ اليقين أن تقزيم النفوذ الإيراني لا بد أن يبــدأ من اليمن، فهذا القـــطر
صادفت قبل نهاية عطلة الاسبوع الماضي احد المسؤولي غرفة عدن في خورمكسر فقال لي : الله جابك وانا فخور بصدقك
يعلم متابع الشأن السياسي الى حدّ اليقين أن تقزيم النفوذ الإيراني لا بد أن يبــدأ من اليمن، فهذا القـــطر
الشكوى التي تقدم بها الصديق صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين والمؤتمر ضد المبعوث
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