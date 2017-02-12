شائع والزبيدي يتغيبان عن اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له هادي
الأحد 12 فبراير 2017 03:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تغيب كلا من اللواء عيدروس الزبيدي وهو محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية العليا ومدير امن عدن اللواء شلال علي شايع يوم الاحد عن حضور اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له الرئيس عبدربه منصور هادي .
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لعدن الغد ان الاجتماع عقد في معاشيق بغيابهما دون ان تعرف اسباب هذا الغياب .
وقالت مصادر حكومية ان الاجتماع كرس لمناقشة التطورات الأخيرة بعدن ومنها حصار قوات رئاسية لمطار عدن منذ يومين.
وعقب الاجتماع عقب ساعة فقط من قيام طيران اماراتي بقصف طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية .
ولم تعرف اسباب تغيب الزبيدي وشائع عن الاجتماع إلا انه يعتقد انه ربما يكون استجابة لضغوط اماراتية طلبت عدم مشاركتهما في الاجتماع.
تعليقات القراء
244818
[1] اخيرا انتصر الحوافيش ..مبروك ياهمج
الأحد 12 فبراير 2017
علاء | عدن
هل هم عملاء وخونه لدوله اخرى؟؟؟ هل عمالتهم بالفلوس ام بالمناصب ؟؟لان الخبر يوحي بذلك..
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