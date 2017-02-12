تغيب كلا من اللواء عيدروس الزبيدي وهو محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية العليا ومدير امن عدن اللواء شلال علي شايع يوم الاحد عن حضور اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له الرئيس عبدربه منصور هادي .

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لعدن الغد ان الاجتماع عقد في معاشيق بغيابهما دون ان تعرف اسباب هذا الغياب .

وقالت مصادر حكومية ان الاجتماع كرس لمناقشة التطورات الأخيرة بعدن ومنها حصار قوات رئاسية لمطار عدن منذ يومين.

وعقب الاجتماع عقب ساعة فقط من قيام طيران اماراتي بقصف طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية .

ولم تعرف اسباب تغيب الزبيدي وشائع عن الاجتماع إلا انه يعتقد انه ربما يكون استجابة لضغوط اماراتية طلبت عدم مشاركتهما في الاجتماع.

المزيد في أخبار وتقارير شائع والزبيدي يتغيبان عن اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له هادي تغيب كلا من اللواء عيدروس الزبيدي وهو محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية العليا ومدير امن عدن اللواء شلال علي شايع يوم الاحد عن حضور اجتماع لقيادات أمنية وعسكرية دعا له رئيس الجمهورية يوجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في عدن وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ عاجل - #عدن_الغد: توجيهات رئاسية تقضي بسحب جميع القوات المحاصرة لمطار عدن وعودتها إلى ثكناتها قالت مصادر رئاسية ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيهات قضت بسحب كافة القوات العسكرية التي حاصرت مطار عدن ليومين. وقالت المصادر لعدن الغد ان هادي اصدر توجيهاته

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