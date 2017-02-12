رئيس الجمهورية يوجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في عدن



وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار بما يعزز استتباب الامن بصورة عامة، وإستكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الامني وصرف مرتباتهم وبصورة عاجلة.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً إستثنائياً للقيادات العسكرية والامنية بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر للوقوف على جملة الاوضاع والمستجدات واتخاذ ازاءها مايلزم.



وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ونائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد سيف اليافعي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعددا من القيادات العسكرية والامنية، رحب فخامة الرئيس بالجميع واضعاً امامهم صورة موجزة عن مجمل التطورات التي تشهدها البلد على صعيد النجاحات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من قوات التحالف على اكثر من صعيد.



واشاد رئيس الجمهورية بالتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي انارت وتنير دروب العزة والكرامة والمستقبل المشرق لابناء شعبنا اليمني قاطبه وطوي صفحة بقايا الامامة والكهنوت ومليشياتهم وازلامهم ومن يمولها ويقف خلفها..مثمناً بالجهود التي يجترحها ويبذلها الجنود المجهولين والقاده الميدانيين في سبيل تثبيت دعائم الامن والاستقرار الذي ينشده المواطن البسيط ويتوق اليه شعبنا بعيداً عن التطرف والارهاب والغلو وتعدد الولاءات التي لاتخدم في المجمل إلا اعداء الوطن.



وقال فخامة الرئيس"ان الانتصارات التي تحققت لوطننا وشعبنا تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن الى المستقبل الذي ينشده الجميع في اطار وطن إتحادي عادل ومستقر"..موجهاً الجميع بتحمل مسؤلياتهم في استتباب الامن في العاصمة المؤقتة عدن والوطن بشكل عام.



كما تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات الهامة التي تهم المواطن والمجتمع واتخاذ مايلزم بشأنها ،مطمئناً الجميع بان رحلات الطيران من والى مطار عدن الدولي مستمره وبوضعها الاعتيادي اليومي ولا صحة لما يتناول خلافاً لذلك .



حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.