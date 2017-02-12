عاجل - #عدن_الغد: توجيهات رئاسية تقضي بسحب جميع القوات المحاصرة لمطار عدن وعودتها إلى ثكناتها
الأحد 12 فبراير 2017 03:42 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر رئاسية ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر توجيهات قضت بسحب كافة القوات العسكرية التي حاصرت مطار عدن ليومين.
وقالت المصادر لعدن الغد ان هادي اصدر توجيهاته لقيادة هذه القوات بسحب الاطقم وفتح الطرقات المغلقة موضحة ان القوات بدأت عند الساعة الـ 3:30 دقيقة مساء يوم الاحد بالانسحاب والعودة إلى ثكناتها.
وجات هذه التوجيهات في حين عقدت اللجنة الامنية بعدن اجتماعا استمر لساعة كاملة وانتهى بالتوافق على تسوية سلمية لمشكلة مطار عدن .
*من رمزي الفضلي
تعليقات القراء
244815
[1] السعودية امرت الدنبوع بهذا .. مغامرات الدنبوع ليست في مصلحة الجنوب
الأحد 12 فبراير 2017
بوحسين | حضرموت
الامارات انفقت 4 مليار درهم في عدن والمحافظات المجاورة وعمرت الجنوب والان هذا الدنبوع جاي يسحبلي قوات اخوانية من صعدة عشان الفتنة ، ولا تهديد الامارات انها سوف تدخل بكل ثقلها العسكري لمواجهة تمرد هادي
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