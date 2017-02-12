كشفت صحيفة الوطن السعودية نقلاً عن مصدر من المليشيات الحوثية ، انضم حديثاً إلى قوات الشرعية ، أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها العائدين من مناطق العمليات بمبالغ خيالية .

وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالكريم العواضي أن الكلى وبعض الأعضاء الرئيسية الأخرى، يتم بيعها لرجال أعمال نافذين، وذلك بعد عمل تخدير كامل للجرحى والمصابين العائدين من الجبهات والقادمين إلى المستشفيات التابعة للانقلابيين.

وأشار العواضي إلى أن الأزمة الطاحنة التي تعيشها الميليشيات دفعتها إلى مزيد من تلك الممارسات اللاإنسانية التي اعتادت عليها منذ اغتصابها السلطة في صنعاء .

وفي ذات السياق قال إن مليشيات الإنقلاب ترغم النساء على التبرع بمقتنياتهن وأساورهن الذهبية، بحجة "دعم المجهود الحربي"، لكن تلك الأساور والمصوغات الذهبية يتم توزيعها على نساء القادة الحوثيين، بدليل تعرف بعض النساء على أساورهن التي سرقت منهن، ووجودها في حوزة نساء القيادات الموجودات في صالات العزاء .

*من فضل حبيشي

المزيد في أخبار وتقارير وكالة ايجيس الدولية : الادارة الامريكية الجديدة تسعى لحسم الصراع في اليمن قالت وكالة ايجيس الدولية للاخبار والدراسات من باريس ان مصادر مقربة من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكدت للوكالة امس السبت على عزم الادارة التعامل مع الملف الحوثيون يبيعون أعضاء جرحاهم ويسلبون النساء مقتنياتهن الذهبية كشفت صحيفة الوطن السعودية نقلاً عن مصدر من المليشيات الحوثية ، انضم حديثاً إلى قوات الشرعية ، أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها الحوثيون يتهيؤون لدحر صالح من المشهد السياسي أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها العائدين من مناطق العمليات، مؤكدا أن مبالغ الشراء تصل أحيانا إلى مبالغ