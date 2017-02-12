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الحوثيون يتهيؤون لدحر صالح من المشهد السياسي

الأحد 12 فبراير 2017 02:28 مساءً
الرياض (عدن الغد) الوطن:

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها العائدين من مناطق العمليات، مؤكدا أن مبالغ الشراء تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية.

وكشف مصدر عسكري انضم حديثاً للشرعية لصحيفة "الوطن" أن الحوثيين يتهيؤون لتنفيذ خطط عسكرية ترمي إلى إبعاد المخلوع، علي عبدالله صالح، من الواجهة العسكرية والسياسية، عبر تنظيم حملات تعبوية شعبية مزيفة، تطالبه والعناصر الموالية له بالتراجع وترك الساحة للحركة الحوثية، لافتا إلى أن اجتماع لجنة التخطيط فيما يسمى "مجلس حكماء بني هاشم"، عقد للتباحث حول هذه الخطة، بعيدا عن أنظار العامة.

 وتطرق الاجتماع إلى كيفية السيطرة على القطاع التعليمي، وتعديل المناهج الدراسية، بما يتوافق مع معتقدات الانقلابيين، والهيمنة على قطاعات الإعلام ودور النشر الإلكترونية.

وأكد المصدر أن من أسباب سقوط الحوثيين في المعارك السابقة الفئة المتعلمة الفاضحة لأفكارهم ومعتقداتهم التي لا تتلائم مع الواقع.

هذا وكشف الخطاب الأخير لزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي عن الخلافات الكبيرة التي وصلت بين شركاء الانقلاب.

وقال الحوثي مخاطبا انصار المؤتمر: الكل يعلم جيداً تاريخه في قضايا الفساد..

وقد أثار خطاب الحوثي ردود فعل غاضبة من قبل بعض انصار المخلوع الذين يتهمون الحوثيين بإقصاء كوادرهم في مختلف المؤسسات الحكومية.


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كشفت صحيفة الوطن السعودية نقلاً عن مصدر من المليشيات الحوثية ، انضم حديثاً إلى قوات الشرعية ، أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها
الحوثيون يتهيؤون لدحر صالح من المشهد السياسي
أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الجماعة الانقلابية تقوم ببيع الأعضاء البشرية لكثير من جرحاها العائدين من مناطق العمليات، مؤكدا أن مبالغ الشراء تصل أحيانا إلى مبالغ




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