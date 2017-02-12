عاجل - جرحى في غارة لطيران الاباتشي استهدفت طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية شرق مطار عدن (صور)

صورة من موقع القصف قبل دقائق من كتابة الخبر -عدن الغد

جرح شخصان ودمر طقم عسكري ظهر يوم الاحد اثر غارة جوية نفذها طيران الاباتشي واستهدف طقم مزود بسلاح مضاد للطيران كان يقف بالقرب من جولة العريش بخور مكسر .

وقال شهود عيان لعدن الغد ان طيران الاباتشي قصف الطقم وهو ماتسبب بتدميره وإصابة 2 كانوا على متنه .

وقالت مصادر عسكرية ان الطقم يتبع قوة تابعة للواء الحماية الرئاسية و التي تحاصر القوة المكلفة بحماية المطار بهدف ارغام قيادتها على التسليم .

ونقل المصابون الى مستشفى قريب لتلقي العلاج .

*من احمد الهربي

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