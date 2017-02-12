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عاجل - جرحى في غارة لطيران الاباتشي استهدفت طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية شرق مطار عدن (صور)

صورة من موقع القصف قبل دقائق من كتابة الخبر -عدن الغد
الأحد 12 فبراير 2017 12:42 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

جرح شخصان ودمر طقم عسكري ظهر يوم الاحد اثر غارة جوية نفذها طيران الاباتشي واستهدف طقم مزود بسلاح مضاد للطيران كان يقف بالقرب من جولة العريش بخور مكسر .

وقال شهود عيان لعدن الغد ان طيران الاباتشي قصف الطقم وهو ماتسبب بتدميره وإصابة 2 كانوا على متنه .

وقالت مصادر عسكرية ان الطقم يتبع قوة تابعة للواء الحماية الرئاسية و التي تحاصر القوة المكلفة بحماية المطار بهدف ارغام قيادتها على التسليم .

ونقل المصابون الى مستشفى قريب لتلقي العلاج .

*من احمد الهربي

 


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تعليقات القراء
244799
[1] اللهم زيد وبارك
الأحد 12 فبراير 2017
الصبيحي | طورالباحه
هذا نتيجه للبلطجه والغرور من سرولته زوجته قالت له روح صير رئيس مش عبدربه احسن منك والمسكين صدق - عاد با تعقلوا مطار امك تحرم المسافر والطالب والمريض من السفر_ اصلا حكومه نايمه لا ترحمي البلطجيه اللي زين لهم الشيطان عملهم رغم اننا ضد الحكومه اللتي لا تستطيع توفير لتر ديزل للمواطن اللي يدفع سعرة مضاعف



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