عاجل - جرحى في غارة لطيران الاباتشي استهدفت طقم تابع لقوات الحماية الرئاسية شرق مطار عدن (صور)
صورة من موقع القصف قبل دقائق من كتابة الخبر -عدن الغد
الأحد 12 فبراير 2017 12:42 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
جرح شخصان ودمر طقم عسكري ظهر يوم الاحد اثر غارة جوية نفذها طيران الاباتشي واستهدف طقم مزود بسلاح مضاد للطيران كان يقف بالقرب من جولة العريش بخور مكسر .
وقال شهود عيان لعدن الغد ان طيران الاباتشي قصف الطقم وهو ماتسبب بتدميره وإصابة 2 كانوا على متنه .
وقالت مصادر عسكرية ان الطقم يتبع قوة تابعة للواء الحماية الرئاسية و التي تحاصر القوة المكلفة بحماية المطار بهدف ارغام قيادتها على التسليم .
ونقل المصابون الى مستشفى قريب لتلقي العلاج .
*من احمد الهربي
تعليقات القراء
244799
[1] اللهم زيد وبارك
الأحد 12 فبراير 2017
الصبيحي | طورالباحه
هذا نتيجه للبلطجه والغرور من سرولته زوجته قالت له روح صير رئيس مش عبدربه احسن منك والمسكين صدق - عاد با تعقلوا مطار امك تحرم المسافر والطالب والمريض من السفر_ اصلا حكومه نايمه لا ترحمي البلطجيه اللي زين لهم الشيطان عملهم رغم اننا ضد الحكومه اللتي لا تستطيع توفير لتر ديزل للمواطن اللي يدفع سعرة مضاعف
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