طلاب المنح العسكرية المبتعثين بروسيا الاتحادية يناشدون الرئيس هادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة (بيان)

تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا من طلاب المنح العسكرية الدارسين بروسيا الإتحادية يناشدون فخامة / الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام ونصف وجاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ/رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن

دولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء

الأخ/رئيس هيئة الأركان العامة

الأخ/القائم بأعمال السفارة اليمنية بموسكو

الأخ/ نائب الملحقيه العسكريه بموسكو ، المحترمون

تحية عسكرية وبعد؛

الموضوع: مستحقات الطلاب العسكريين المبتعثين في روسيا الاتحاديه مستحقات موظفي الملحقية العسكريه ومرتباتهم قضية الطالب العسكري (عبدالله غسيس).

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نحيطكم علمآ بإننا قد قمنا بعدة مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأعلام وتواصلنا مع جميع الجهات بما فيها رئاسة هيئة الاركان ورئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر و مع وزراء عدة في الحكومة ووزير التعليم العالي عبر الملحقية الثقافيه وتم إرسال الكشوفات إليهم حسب طلبهم،كنا نأمل منهم حلآ لمشاكلنا التي بلغت حد لا يطاق من الصبر والسكوت عليه،

ولكن للإسف الجميع خيبو آمالنا ولم يعيروا لنا اهتمام وكأننا لاننتمي للجمهورية اليمنية ولا الجيش اليمني مع العلم ان عددنا (176) ضابط وصف ضابط وجنود ، طالبنا بحقوقنا ولكن لاحياة لمن تنادي ،، ونحن نعلم الفندم فؤاد المهتدي نائب الملحق العسكري الذي هو بمثابة الأب الذي يقوم بمهام الملحق كون الملحق العسكري اللواء الركن المناضل / على سعيد عبيد يمر بظروف صحيه صعبه ولم تغلق الملحقيه طوال تلك الفتره واستمرت بعملها حتى هذه اللحظه رغم عدم إرسال نفقات التشغيل ورواتب الملحقيه والموظفين منذ سنه ونصف ، و صبرنا الكثير حتى ضاقت علينا ، وكنا نراعي وضع البلد والحالة السياسية الغير مستقرة والوضع الأقتصادي وقاومنا الوضع الذي نعاني منه بكافة اشكال المقاومة ولم نشتكي أو نمن على الوطن، كيف نمن ونحن من نقدم ارواحنا رخيصة فداء لأمنه وأستتقراره ونحن مستعدين لتقديم الكثير والكثير لأجله .

وبعد أن نفد الصبر ،قررنا مضطرين نحن الطلاب العسكريين في كافة الأكاديميات(برية-بحرية-جوية) إلى تصعيد الوضع والتواجد في سفارتنا في العاصمة موسكو بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٧ الموافق يوم الأثنين وإغلاق السفاره بما فيها القنصليه وملحقياتها كونها أرض يمنية وهى ملك للشعب يحق له التصرف فيها حسب الدستور اليمني، ونحذر معالي /وزير الخارجيه والقائم باعمال السفارة ونائب الملحق، بإنه في حاله تصدي أي جهه لنا أو محاولة منعنا من قبل الأمن الروسي أو الشرطة سنقوم بالإشتباك معهم ،حيث ونحن نعتبر سلطه أمنية وعسكريه تمثل سياده الوطن في الأراضي اليمينه بأي مكان في بقاع الأرض وجدت ،ونعتبر صمامها والشريان الاساسي وهذا لا غبار عليه ، و بهذه السلطة الممنوحة لنا لن نرضخ لأحد أيآ كان كوننا عسكريين يمنيين ونحمل شعار الجمهورية ونمثلها و لأن كرامتنا وكرامة وطننا هى أعز مانملك ونحذركم مما ستؤول إليه الأمور إلى أكثر من ذلك من إشتباك بين جيشين وتصل بنا الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه.

نطلق تحذيرنا الأخير هذا وكلنا أمل بإن يتم تدارك الوضع قبل الأنفجار وقبل إعلان البيان رقم واحد من داخل السفارة.

وفق الله الجميع لما فيه الصالح العام وخدمة هذا الوطن الغالي

موسكو ١١فبراير ٢٠١٧ ميلادي

صادر بإسم الطلاب العسكريين في روسيا الاتحادية

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