قال الوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الادارية والفنية أسامة الشرمي: استطاعت الثورة الشبابية الشعبية السلمية خلال الأعوام الـ 6 الماضية فرض واقع التغيير على الصعيد الوطني".

وأضاف الشرمي في تصريح صحفي له :"تمكنت الثورة في أعوامها الـ6 فرز نخبة وطنية قادرة على حمل القضية وإذابة الأسوار العالية التي اصطنعتها مراكز النفوذ والفساد واحتكرت الوظيفة العامة والخطاب الوطني في ذاتها ولخدمة مصالحها الغير مشروعة".

وتابع الشرمي في حديثه المتزامن مع الذكرى السادسة لانطلاق الثورة: "نستطيع اليوم أن نتحدث عن دولة الشعب برغم كل المعوقات، دولة الشعب التي فضحت مشاريع دولة الأشخاص والسلالات وتجابهها".

وأردف قائلاً: "خلقت الأعوام الماضية الكتلة التاريخية الوطنية المنسجمة مع محيطها العربي والإقليمي بقيادة الرئيس هادي، الذي أثبت انتمائه الوطني وانحيازه للشعب والمشروع العربي وقاد كل متناقضة في اليمن في هذا الإتجاه".

واختتم الشرمي تصريحه بقوله: "كما فضحت هذه الأعوام أصحاب الأحقاد والأطماع على كل ما هو وطني وعربي وحتى إسلامي إذ لا ينتمي أولائك إلا إلى أطماعهم ومصالحهم وفسادهم على حساب كل شي".

الجدير ذكره أن الوكيل أسامة الشرمي كان نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الشبابية الشعبية السلمية، التي أطاحت بالمخلوع صالح عن سدة الحكم.

المزيد في أخبار وتقارير طلاب المنح العسكرية المبتعثين بروسيا الاتحادية يناشدون الرئيس هادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة (بيان) تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا من طلاب المنح العسكرية الدارسين بروسيا الإتحادية يناشدون فخامة / الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام ونصف وجاء فيه الشرمي : ثورة فبراير خلقت الكتلة التاريخية الوطنية المنسجمة مع محيطها العربي والإقليمي قال الوكيل المساعد في وزارة الإعلام للشؤون الادارية والفنية أسامة الشرمي: استطاعت الثورة الشبابية الشعبية السلمية خلال الأعوام الـ 6 الماضية فرض واقع التغيير على عسيري: المخلوع صالح ينتمي لفئة المجرمين وسيخضع للمحاكمة شنّ مستشار وزارة الدفاع السعودية العميد أحمد عسيري هجوما لاذعاً على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وقال عسيري في حديث لوكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" الروسيتين، أمس