عسيري: المخلوع صالح ينتمي لفئة المجرمين وسيخضع للمحاكمة

شنّ مستشار وزارة الدفاع السعودية العميد أحمد عسيري هجوما لاذعاً على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال عسيري في حديث لوكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" الروسيتين، أمس الأول أن المخلوع علي عبدالله صالح، سيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في انقلاب على السلطة.



وأضاف عسيري: "علي عبدالله صالح هو مواطن يمني فرضت عليه عقوبات دولية ويرتكب أعمالاً إجرامية في اليمن"، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية للبلاد هي من يتحمل المسؤولية عن مواطنيها، لهذا السبب "سيخضع صالح للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية".

واعتبر عسيري أن صالح ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلاباً على السلطة في الدولة، ولفت إلى أنه على صالح التعاون مع الحكومة الشرعية، إذا أراد تجنب العقوبة التي يستحقها وفقاً للقانون.



وحول الفبركة الإعلامية لما زعمته ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ على الرياض، قال العسيري: أنا لا أعلق على هذا النوع من الأكاذيب، وكل ما يحدث في المملكة أو في مناطق العمليات يعلن عنه من خلال بيان رسمي للتحالف، وعدم نشر بيان رسمي عن ممارسات الميليشيات الحوثية، يعني أن هذا الأمر كذب، وليس لدينا وقت للجدال اللفظي على وسائل الإعلام.



مضيفاً: نحن في مجال حقائق، ونقول لمن يردد أن المملكة أو بعض المواقع بها تعرضت لاستهداف أن يعطينا بيانا، نحن تعودنا على المصداقية مع المجتمع السعودي والعربي والدولي، عندما يحدث هذا النوع من العمليات سوف نعلنها، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، إلى اليوم الميليشيات الحوثية استهدفت المملكة بـ38 صاروخا باليستيا، جميعها ذكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين.

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