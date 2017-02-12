قائد لواء ١٧ مشاه يواصل مساعيه لحل قضية قتل بين جماعة تتبع حمدي وقبيلة الصميتة

في مساعيه لحل قضية مقتل رواد الصماتي من قبل جماعة تتبع القائد حمدي بمصنع الحديد في العام الماضي .. عقد قائد اللواء 17 مشاه لقاءه الثالث مع عقال ووجهاء قبيلة الصميتة بمنزل عضو اللجنة عبدالزراق المجيدي .

وجاء هذا اللقاء الذي يأتي ضمن المساعي الخيرية لقائد لواء ١٧ مشاة العميد أحمد عبدالله تركي رئيس لجنة الصلح وذلك لوضع آلية للحلول في قضية مقتل ( رواد الصماتي ) أحد ابناء قبيلة الصميتة من قبل أفراد تابعين للقائد حمدي الصبيحي في خبت الرجاع بمصنع الحديد في العام الماضي ..

وقال القائد تركي :"على الطرفين أخلاص النية وتعزيزها بالثقة بلجنة الصلح وأن هذا اللقاء هو عبارة عن أشعار لقبيلة الصميتة بأن ماتم التوافق عليه في اللقاءات السابقة وحسب طلب أولياء الدم بتسليم الجناة من قبل الطرف المتهم بالقتل التابع للقائد حمدي".

وأكد تركي للحاضرين بأن القائد حمدي أمتثل وبرغبة صادقة وسلم المطلوبين وتم إيداعهم بسجن اللواء في خور العميرة كخطوة أولى تتبع خطوات للبث بحل القضية نهائياً، مضيفاً بأن الحل سيكون مقنعاً للطرفين بما يرضي الجميع وحقناً لدماء الأبرياء ..

وقوبلت هذه الخطوة بارتياح من قبل أولياء الدم ومشائخ ووجهاء قبيلة الصميتة ..

وسيتبع هذه اللقاءات لقاءات أخرى ستحددها لجنة الصلح للحكم في القضية ولجنة الصلح مكونة من القائد تركي وعبدالرزاق المجيدي ووضاح عمر سعيد الصبيحي مدير عام مكتب الأوقاف م/ لحج .

حضر اللقاء كلاً من الشيخ عادل محمد سعيد حيدر شيخ قبيلة العطويين ومدير المياة بطورالباحة سابقاً صدام العطوي وأ. خالد السحيري مدير أدارة التربية بطورالباحة .والعقيد محسن ورور مدير شرطة الشط م/ المضاربة سابقاً

ومن أولياء الدم ( قبيلة الصميتة ) كلاً من / مدير عام مديرية المقاطرة عمر الصماتي / ومدير مخابرات لحج سابقاً العقيد عوض السويسي / ومدير أعلام طورالباحة جلال السويسي / والشيخ / خالد محمد علي الصماتي شيخ مشائخ القبيلة ونائبه الشيخ عوض أحمدعبده نكع الصماتي .. والشيخ فضل عبدالكريم الصماتي .. والشيخ صالح أحمد حسن الصماتي .. والشيخ عبد صالح ثابت الصماتي ..

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