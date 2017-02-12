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قال أن الحوثيين يحشدون منذ أيام.. قائد جبهة ثرة : نفتقر لأبسط المتطلبات

الأحد 12 فبراير 2017 11:16 صباحاً
لودر - فهد البرشاء

قال قائد جبهة ثره الأخ/ طه حسين أن جبهة ثره تفتقر لأبسط المقومات والمتطلبات منذ مايقارب العامين،وأنها تعاني الحرمان وعدم توفر اللوازم الضرورية من ذخائر وغذاء..

وأضاف: ناشدنا الجهات المختصة ولازلنا نناشد ولكن للأسف الشديد لم يُستجاب لنا بالشكل المطلوب وكأن جبهة ثره ليست ذات أهمية،أو خط ناري مفتوح مع الحوثيين منذ العاشر من أغسطس من العام2015م..

وأردف: يعاني أفراد الجبهة من عدم توفر الغذاء وكذلك الذخيرة للسلاح المتواجد معنا مثل المدفعية والدبابة والكلاشنكوف وكذلك الدوشكا،ونستغرب من هذا التجاهل لنا ولنداءتنا المتواليه،فهل باتت جبهة ثره فعلاً جبهة منيسة كما يقال عنها..

وفي معرض رده عن حشد الحوثيين في مدينة مكيراس وجبهة ثره أجاب بالقول: فعلاً يوجد حشد غير عادي للحوثيين في مكيراس وجبهة ثره منذ أيام بحسب مصادرنا هناك وما المعركة التي حدثت يوم الأثنين المنصرم إلا دليل على ذلك،ولازالت الإشتباكات تدور بين الفينة والأخرى،ولهذا نريد من كل المعنيون الإلتفات لهذه الجبهة ومدها باللأزم،فنحن نقاتل من أجل الدين والأرض والعرض،ولن نبارح مواقعنا حتى تفنى أرواحنا..

تجدر الإشاره إلى أن الحوثيين يمتلكون سلاح ثقيل مكنهم من قصف مناطق عده بلودر طالت المواطنين في هذه المناطق،كما أنهم يقصفون وبشكل متواصل وهستيري بقذائف الهاون المناطق القريبة من جبهة ثره..


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