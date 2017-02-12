طالب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتدخل لوقف ما اسماه عمليات تدخل يقوم بها ضباط إماراتيون في شئون مدينة عدن .

وجاء ذلك في بيان اصدره الائتلاف تعليقا على الاحداث الأخيرة بالمدينة وجاء فيه

بيان هام صادر عن ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية

إننا في ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية نؤكد وقوفنا المطلق مع قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي

ونؤكد على أن أي تمرد سيتم التصدي له من قبل أبطال المقاومة وأفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد .

ونطالب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمحاسبة الضباط الإماراتيين الذين يخدمون جهات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض سلطة الشرعية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه .

ونحذر من هذه الأعمال التي تنتج صدام مع من يعمل خارج مؤسسات الدولة، والتي لا تخدم سواء أعداء الوطن واذنابهم .

ويحيي الائتلاف كل الأبطال الشرفاء الذين يفضلون المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية الضيقة، فالوطن فوق الأشخاص وفوق كل اعتبار .

ويطالب الائتلاف الرئيس عبدربه منصور هادي بمحاسبة ومحاكمة العسكريين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار والعمل خارج مؤسسات الدولة .

ويؤكد الائتلاف إئ لم تحسم هذه الأمور خلال الساعات القادمة أنه سيدعو أنصاره وحلفائه وقواعده الشعبية للخروج وسيتعامل مع كل المخالفين بحزم، الذين خانوا الوطن، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

ونطالب الرئيس هادي حفظه الله بإعادة الملاحة الدولية لمطار عدن تحت إشراف من قام بتخويلهم لتأمينه من أجل عودة نشاطه وتغيير ومحاسبة كل من قصر في عمله وواجبه كائنا من كان ومن أي طرف أو جهة كانت، فالمصلحة العامة فوق كل المصالح والانتماءات والتوجهات، ومصلحة الوطن فوق الجميع .

والله الموفق ..

صادر عن:

ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية

العاصمة عدن - الأحد 12 فبراير 2017م

المزيد في أخبار وتقارير اليمن: الأمم المتحدة ترفض طلبا حوثيا بإقالة مبعوثها الخاص وسط جولة احتراب دامية رفضت الامم المتحدة طلبا من جماعة الحوثيين وحلفائها في حزب الرئيس السابق، بإقالة مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ونقلت وسائل إعلام عن نائب المتحدث ائتلاف المقاومة الجنوبية يطالب بوقف تدخلات ضباط إماراتيين في شئون مدينة عدن طالب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتدخل لوقف ما اسماه عمليات تدخل يقوم بها ضباط إماراتيون في شئون مدينة عدن . وجاء ذلك في تفاصيل كاملة : الاشتباكات بمحيط مطار عدن اندلعت بين قوة تابعة للبوكري واخرى من الحزام الامني وسقوط قتلى واحتراق طقمين قال مصدر امني ان الاشتباكات التي اندلعت فجر يوم الاحد بالقرب من مستشفى البريهي اندلعت بين قوة من الحزام الامني واخرى لقوة من مقاومة دار سعد بقيادة امجد ابو الزبير

تعليقات القراء



