عاجل : دوي انفجارات واندلاع إشتباكات عنيفة شرق مطار عدن الدولي

تحية إجلال لرجالات سبتمبر، الذين ثاروا لأجل إخراج شعبهم من غيابة الجُب الإمامي وإيجاد موطئ قدمٍ له ..تحت
الشكوى التي تقدم بها الصديق صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطة الحوثيين والمؤتمر ضد المبعوث
منذ ان انقلبت قوى النفوذ في صنعاء على اتفاقيات الوحدة الطوعية بين دولة ( الجنوب ودولة الشمال) أصبحنا في الجنوب
لدي السبب الشخصي الكافي "الذي سأسرده لكم عقب هذه المقدمة التمهيدية" الذي يحملُني للاعتقاد الجازم أن تاريخنا
- يكتشف اليمني بجيبه ما هو أبعد من حواسه الخمس ، المال يمثل حاسته السابعة الأكثر تأثيرًا في مساره وحياته وقيمه
منذ بدء الخليقة كان يغلب على الصراع بين المجتمعات حروب السيطرة على الثروة او الصراعات الدينية مثلما كانت
حين يتذكّـــر فجأة حزب يمني كحزب الإصلاح أن لليمن سيادة وطنية على أراضيه يجب أن تُــصان من انتهاكات
ثورة فبراير 2011م هي ثورة قامت ضد نظام وثقافة وارث مثقل بالمتناقضات لايوجد الا في بقعة جغرافية واحده
لعلها لعنة الزمان وعبقرية المكان لليمن بأن تحول الأنظمة العربية الملكية إلى جمهوريات العسكر العربية قد تم
لم تكن ثورة 11 فبراير في اليمن في معزل عن "التثوير الخارجي" أو عن "الاستغلال الداخلي" بل بدأت كغيرها من ثورات
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