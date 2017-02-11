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صحيفة اماراتية : تغيير مرتقب لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومجموعة من وزراء حكومته

السبت 11 فبراير 2017 11:05 مساءً
ارم نيوز

قالت صحيفة“إرم نيوز” الاماراتية انها علمت من مصدر خاص في رئاسة الجمهورية اليمنية، أن هناك تغييرات رئاسية خلال الأيام المقبلة، ستطال حكومة أحمد بن دغر التابعة للشرعية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتزم تغيير رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ومجموعة من وزراء حكومته”.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسباب تغيير بن دغر، أو عن اسم الشخصية البديلة التي ستخلفه، بالإضافة إلى رفضه ذكر أسماء الوزراء الذين ستطالهم عملية التغيير، مشيرًا إلى أن التغييرات لن تشمل كافة الوزراء في حكومة بن دغر.

وألمح إلى أن هناك خلافًا نشب منذ مدة ليست بالبعيدة، بين الرئيس هادي ووزير الداخلية اللواء حسين بن عرب، وبموجبه غادر الأخير البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

يُشار إلى أن أحمد عبيد بن دغر، تقلّد عبر قرار جمهوري منصب رئيس الوزراء في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، خلفًا لسلفه السابق خالد محفوظ بحاح، وتم حينها تشكيل حكومة جديدة.


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