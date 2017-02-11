قالت صحيفة“إرم نيوز” الاماراتية انها علمت من مصدر خاص في رئاسة الجمهورية اليمنية، أن هناك تغييرات رئاسية خلال الأيام المقبلة، ستطال حكومة أحمد بن دغر التابعة للشرعية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتزم تغيير رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ومجموعة من وزراء حكومته”.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسباب تغيير بن دغر، أو عن اسم الشخصية البديلة التي ستخلفه، بالإضافة إلى رفضه ذكر أسماء الوزراء الذين ستطالهم عملية التغيير، مشيرًا إلى أن التغييرات لن تشمل كافة الوزراء في حكومة بن دغر.

وألمح إلى أن هناك خلافًا نشب منذ مدة ليست بالبعيدة، بين الرئيس هادي ووزير الداخلية اللواء حسين بن عرب، وبموجبه غادر الأخير البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

يُشار إلى أن أحمد عبيد بن دغر، تقلّد عبر قرار جمهوري منصب رئيس الوزراء في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، خلفًا لسلفه السابق خالد محفوظ بحاح، وتم حينها تشكيل حكومة جديدة.

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة اماراتية : تغيير مرتقب لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومجموعة من وزراء حكومته قالت صحيفة“إرم نيوز” الاماراتية انها علمت من مصدر خاص في رئاسة الجمهورية اليمنية، أن هناك تغييرات رئاسية خلال الأيام المقبلة، ستطال حكومة أحمد بن دغر التابعة تدني مستوى الايرادات المحلية والمشتركة بمحافظة لحج للعام الفائت بنسبة تحصيل 29% ذكر تقرير مالي عن تدني نسبة تحصيل الموارد المالية للمحافظة المحلية والمشتركة للعام 2016م على مستوى الوحدات الادارية والمكاتب والمصالح الحكومية بمحافظة لحج والتي ناشط جنوبي : ثورة فبراير عظيمة وتسلقها حزب الاصلاح وعلي محسن لإجهاضها قال الناشط في الحراك الجنوبي صالح بامقيشم "ان ثورة 11 فبراير كانت تهدف الى اسقاط حكم المنظومة الفاسدة في صنعاء بكل تشكيلاتها الا ان انضمام بعض اقطاب الحكم اليها