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تدني مستوى الايرادات المحلية والمشتركة بمحافظة لحج للعام الفائت بنسبة تحصيل 29%

صورة من التقرير الموارد لمحافظة لحج خلال العام الفائت
السبت 11 فبراير 2017 09:52 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

ذكر تقرير مالي عن تدني نسبة تحصيل الموارد المالية للمحافظة  المحلية والمشتركة للعام 2016م على مستوى الوحدات الادارية والمكاتب والمصالح الحكومية بمحافظة لحج والتي وصلت الى ادنى مستوى لها اثر بشكل كبير خطط التنمية بالمحافظة .

 

وبين التقرير اجمالي الموارد المحلية خلال الفترة يناير ديسمبر 2016م على مستوى المكاتب والمصالح الحكومية مبلغ وقدرة  25,38,322 بنقصان عن الربط المقدر لنفس الفترة والتي تقدر ب 257,575,677 بنسبة تحصيل وصلت الى9% .

 

فيما بلغ اجمالي الموارد المشتركة خلال الفترة نفسها من العام الفائت 44,440,524 بنقصان عن الربط المقدر للفترة نفسها مبلغ 174,517,475 وبنسبة تحصيل وصلت الى 20%.

 

وأوصى التقرير المالي المرفوع لقيادة المحافظة الوقوف بجدية امام اسباب النقصان في تحصيل وتوريد الموارد المالية المحلية والمشتركة في اطار كل مديرية مطالبا السلطات المحلية في الوحدات الادارية بالمحافظة الوقوف بجدية امام تلك التقارير المالية المرفوعة واتخاذ الاجراءات اللازمة وتفعيل إدارات الموارد المالية في دواوين المديريات.

 


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