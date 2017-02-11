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ناشط جنوبي : ثورة فبراير عظيمة وتسلقها حزب الاصلاح وعلي محسن لإجهاضها

السبت 11 فبراير 2017 09:13 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال الناشط في الحراك الجنوبي صالح بامقيشم "ان ثورة 11 فبراير كانت تهدف الى اسقاط حكم المنظومة الفاسدة في صنعاء بكل تشكيلاتها الا ان انضمام بعض  اقطاب الحكم اليها افرغها من مضمونها واوصلها الى نهاية محزنة عبر صفقة تقاسم في اطار الحكم نفسه" .

واضاف في تصريح لعدن الغد :"ان اخواننا الشباب في الشمال الذين شاركوا بنقاء في تلك الانتفاضة الشعبية العارمة يحق لهم الاحتفال بذكراها واستلهام مضامينها واهدافها لبناء وطن يقوم على القيم التي خرجوا لأجلها".

 

مشيرا الى :"انه ليس من حق الطغمة التي ناصبت تلك الثورة العداء ووقفت مع نظام المخلوع صالح او قامت بحرف مسار الثورة ان تحتفل بها من بروجها العاجية ومن المثير للسخرية والدهشة والغضب ان تتساوى كل الالوان والمواقف في حالة نادرة لا تتكرر فالشخصيات  التي تكتب الخطب الرنانة في امتداح الاحتجاجات المذكورة تبدو كالزانية التي اجهضت نفسها ودفنت الجنين خشية العار".

 

مختتما بالقول : ان نظرة الحراك الجنوبي كانت صائبة بعدم ثقته بتلك المنظومة والدليل ما يحدث من سخافات لا يقبلها عقل ولا منطق".


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