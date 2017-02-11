جولة مصور في مدينة المخا عقب انتهاء الأعمال القتالية

مقاتل من ميليشيا الحوثي خلال نقله لتلقي العلاج في عدن يوم السبت -عدن الغد

سادت حالة من الهدوء وسط مدينة المخا يوم السبت عقب إعلان قيادة القوات الجنوبية والمقاومة انتهاء العمليات الحربية في المدينة.

وانتشرت قوات من المقاومة الجنوبية والجيش وسط احياء المدينة وباشرت عمليات مساعدة للأهالي الذين عاد بعضهم إلى مساكنه.

وباشرت اطقم اغاثة تابعة للهلال الاحمر الاماراتي عملها ووزعت مواد غذائية للسكان في المدينة .

ومع حلول الظهر سمعت اصوات الاذان بعدد من المساجد وشوهدت مركبات تقل مواطنين وهي تمر بالشارع الرئيسي .

وقال محمد عبدالخالق وهو احد أهالي المدينة لمراسل "عدن الغد" ان الاهالي باشروا العودة ويتمنون ان تستقر الاوضاع في المدينة .

وشوهدت طواقم اسعاف تابعة لقوات المقاومة والجيش وهي تنقل جرحى من عناصر ميليشيا الحوثي صوب عدن لتلقي العلاج.

وقال مصدر في قيادة الجيش لعدن الغد انهم مقاتلون من الميليشيا اصيبوا خلال مواجهات الايام الفائتة.

*من نبيل القعيطي

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