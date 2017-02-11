أدى إنفجار لغم أرضي في ذوباب بباب المندب إلى إصابة عدد من أفراد المقاومة التي تشارك إلى جانب قوات الجيش الموالي للشرعية مواجهات ضد قوات الحوثي وصالح في مواجهات الساحل الغربي .

وتراوحت الإصابات بين متوسطة وخطيرة تم نقلهم إلى العاصمة عدن حيث أنفجر بهم اللغم عندما كانوا على متن الطقم الذي يستغلونه .

وقد حصلنا على أسماء المصابين وهم صالح ناشر القطيبي بترت إحدى قدميه وصبري شلن حيدره القطيبي سائق الطقم وراجي عبدالكريم القطيبي.

المزيد في أخبار وتقارير تقرير :الحرب السعودية الحوثية في البحر في يوم الأثنين 30 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير عن ضرب بارجة سعودية من خلال عملية انتحارية نفذها الحوثيون أثناء قيامهم بأعمال دورية في البحر الأحمر. جولة مصور في مدينة المخا عقب انتهاء الأعمال القتالية سادت حالة من الهدوء وسط مدينة المخا يوم السبت عقب إعلان قيادة القوات الجنوبية والمقاومة انتهاء العمليات الحربية في المدينة. وانتشرت قوات من المقاومة الجنوبية إصابة عدد من أفراد المقاومة في باب المندب في انفجار لغم أرضي أدى إنفجار لغم أرضي في ذوباب بباب المندب إلى إصابة عدد من أفراد المقاومة التي تشارك إلى جانب قوات الجيش الموالي للشرعية مواجهات ضد قوات الحوثي وصالح في مواجهات