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إصابة عدد من أفراد المقاومة في باب المندب في انفجار لغم أرضي

صورة من أرشيف (عدن الغد)
السبت 11 فبراير 2017 06:48 مساءً
(عدن الغد) خاص:

أدى إنفجار لغم أرضي في ذوباب بباب المندب إلى إصابة عدد من أفراد المقاومة التي تشارك إلى جانب قوات الجيش الموالي للشرعية مواجهات ضد قوات الحوثي وصالح في مواجهات الساحل الغربي .

وتراوحت الإصابات بين متوسطة وخطيرة تم نقلهم إلى العاصمة عدن حيث أنفجر بهم اللغم عندما كانوا على متن الطقم الذي يستغلونه .

وقد حصلنا على أسماء المصابين وهم صالح ناشر القطيبي بترت إحدى قدميه  وصبري شلن حيدره القطيبي سائق الطقم وراجي عبدالكريم القطيبي.


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