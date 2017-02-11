قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن د. محمد حلبوب ان أعمال طباعة الأموال الحكومية الأخيرة في روسيا دونما غطاء كانت سبب تدهور العملة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية .

وكان حلبوب يعلق على حالة التدهور الأخيرة في سعر الصرف .

وقال حلبوب :" تدهور قيمة العملة هو اثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز. فنتيجة، الاستحواذ على إيرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين. وبسبب توقف تحصيل الدولة لإيراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب. ونظرا لتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. لم يكن أمام الحكومة سوى احد خيارين أما دفع رواتب الموظفين ( مؤقتا ) من خلال التمويل بالعجز اي الاقتراض الإجباري من الجمهور عن طريق ( إصدار عمله دون غطاء ). واما التوقف عن دفع الرواتب والأجور إلى ان تتمكن الحكومة من تحصيل إيراداتها.

ونظرا لان تحصيل الدولة لإيراداتها غير متاح لفترة ليست بالقصيرة، لذلك كانت الحكومة بين شرين اما ( المجاعة ) او ( التضخم ). وبكل تاكيد فان ( التضخم ) هو اهون الشرين.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس البنك الأهلي : انهيار الريال سببه عمليات طبع العملة الأخيرة في روسيا قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن د. محمد حلبوب ان أعمال طباعة الأموال الحكومية الأخيرة في روسيا دونما غطاء كانت سبب تدهور العملة اليمنية خلال الأيام القليلة تدهور سعر صرف الريال يربك اسواق الجملة في عدن وتضارب كبير في الاسعار تسببت حالة التدهور التي يعاني منها الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية بحالة من الشلل لاسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في عدن يوم السبت . وقال متعاملون في المتقاعدون العسكريون يؤكدون تمسكهم بثورة الجنوب اكد الدكتور عبده المعطري القائم بأعمال رئيس مجلس التنسيق الاعلى لجمعيات المتقاعدين الجنوبيين على ثبات مواقف المتقاعدين من الثورة الجنوبية واهدافها