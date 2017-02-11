تدهور سعر صرف الريال يربك اسواق الجملة في عدن وتضارب كبير في الاسعار
السبت 11 فبراير 2017 03:03 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تسببت حالة التدهور التي يعاني منها الريال اليمني خلال الايام القليلة الماضية بحالة من الشلل لاسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في عدن يوم السبت .
وقال متعاملون في سوق الجملة بالشيخ عثمان وكريتر لعدن الغد ان عدد من الوكالات التجارية أوقفت التعامل صباحا وامتنعت عن البيع بسبب حالة التضارب في سعر صرف الدولار .
وبلغت اسعار صرف الدولار الواحد يوم السبت 365 ريالا في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 96 ريالا يمنيا
واحدثت حالة الارباك هذه والانهيار في سعر صرف الريال تضاربا كبير في اسعار بيع المواد الغذائية في عموم مديريات مدينة عدن .
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