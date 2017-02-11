المتقاعدون العسكريون يؤكدون تمسكهم بثورة الجنوب

اكد الدكتور عبده المعطري القائم بأعمال رئيس مجلس التنسيق الاعلى لجمعيات المتقاعدين الجنوبيين على ثبات مواقف المتقاعدين من الثورة الجنوبية واهدافها التحررية وتمسكهم بميثاق مجلس الجمعيات واستمرار نضالها من اجل الدفاع عن حقوق المتقاعدين . والقيم والمبادئ. التي ناضلوا من اجلها منذ انطلاق ثورتهم التي اصبحت ثورة كل الجنوبيين حتى تحقيق كامل اهدافها واقعا وسلوكا على تراب الوطن الجنوبي من المهرة حتى باب المندب .

من جانب اخر كذب المعطري وعدد من قيادات جمعيات المتقاعدين في الضالع وعدد من المحافظات الاشاعات التي تسوقها بعض القوى عن جمعيات المتقاعدين لتشويش مواقفها وثنيها عن الاستمرار في الطريق الذي اختاره شعب الجنوب لنيل حريته واستعادة دولته، مؤكدين في الوقت ذاته ان مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين الجنوبين تحت قيادته الحالية سيظل صمام امان ثورة الجنوب وقضيته العادلة ولن يخونوا شهدائهم او شعبهم او الوطن او رفاق النضال. مهما كان الثمن .

واضاف بالقول :"للتاريخ نقول .. لقد كان المتقاعدين. وما زالوا هم اول من حملوا على عاتقهم رسالة التحرير والتغيير وشكلوا نواة الثورة السلمية الجنوبية الحاملة للقضية وهزموا بثباتهم كل وسائل القمع والاستبداد السلطوي .وافشلوا كل وسائل التهديد والترغيب للتنازل عن قضيتهم وتغيير سير خطهم".

وأكد قائلاً :"نحن على يقين بأن المتقاعدين. سيظلون الحصن الحصين للجنوب وثورته والصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات الاعداء ..كما تحطمت بالأمس .وسينال على ايديهم شعبنا حريته واستقلال دولته لانهم تربوا على الايثار والفداء والتضحية ونكران الذات ولأنهم ليس من سعات السلطة والباحثين عن المصلحة. كما ثبت لنا في جميع المنعطفات والازمات الماضية الا ما ندر".

المجد للشهداء .. والعزة للجنوب .. والموت للخونة واعداء الوطن .

*من محمد الحميدي

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