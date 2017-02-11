لجنة دولية تدعو لفتح تحقيق في واقعة وفاة صحفي يمني

دعت مديرة عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ايرنا بوكوفا، اليوم الجمعة، الى فتح تحقيق محايد في ملابسات وفاة الصحفي اليمني محمد العبسي.

وقالت وكالة الانباء الكويتية ان بوكوفا شددت في بيان على ضرورة أن يعمل جميع المسؤولين على فتح تحقيق مستقل في وفاة العبسي الذي اكدت اسرته مقتله بسبب عمله “من اجل توضيح مزاعم قتله ومحاسبة المسؤولين “.

وتوفي العبسي (35 عاما) على نحو مفاجئ يوم 20 ديسمبر الماضي في مستشفى بعد تناول وجبة العشاء مع أحد أقاربه في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبناء على طلب من اسرته تم تأجيل دفن العبسي من أجل إجراء تشريح للجثة وفي الخامس من فبراير الجاري كشف فريق متابعة القضية نتائج التحليلات التي أجريت في الأردن وتقرير الطب الشرعي والذي اثبت وفاته بسبب غاز سام.

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