اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تدهور اوضاع المدنيين في اليمن
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) من سرعة تدهور أوضاع الآلاف من المدنيين في اليمن على أثر احتدام القتال، حيث أصبح العديد من المدنيين عالقين في مناطق تبادل إطلاق النار.
وقالت :" لقد تردى الوضع إلى حد كبير في مناطق المخا، والحديدة، وتعز، وذبـاب. ولم يعد بوسع العائلات الهروب بسبب احتدام القتال.
وقال السيد "روبير مارديني"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة الدولية: " المدنيون يتعرضون لدفع ثمن أكبر كلما استمر القتال. ندعو جميع الأطراف المشاركة إلى الامتثال لما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليها أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وبأولئك الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال القتالية."
واضاف :"هذا، ويجب السماح لمن يشاء بالرحيل في أي وقت إلى مناطق أكثر أمناً. ويظل من يختارون المكوث، أو غير القادرين على الرحيل، مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني. ويجب أن يتلقى المصابون، سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين، الرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن. ويجب عدم الإجهاز على من استسلموا من المقاتلين أو وقعوا في الأسر، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية.
وأضاف السيد مارديني: "لقد طلبنا الوصول إلى المخا والمناطق المتضررة الأخرى، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية إلى السكان المدنيين."
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