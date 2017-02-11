قرقاش : أصبح تمرد الحوثي صالح تراجيديا يمنية

وصف وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة د . أنور قرقاش الخطاب السياسي الحوثي بأنه توجه قرون وسطى طائفي ومهووس بالكرامات ومجنون بتقديسه للأفراد كما أن خطاب المخلوع الانتهازي يعرّيه سنوات من شهوة السلطة .

وقال في صفحة حسابه الخاص بموقع التواصل الالكتروني تويتر إن أحلام السيطرة تبخرت وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم فانتشارهم على الأرض يتقلص وفشلوا كذلك في الإدارة السياسية والاقتصادية وأصبح التمرد تراجيديا يمنية .

وأضاف اعتقد الحوثي صالح أن السيطرة على اليمن ستكون سهلة لكن الأحداث أثبتت أن طريق التمرد منحدر خطر ولم يسعفهم التآمر مع إيران ولا الخطاب المذهبي .

وتطرق د . قرقاش إلى خطاب الحوثي يوم الجمعة الماضي وتبجحه بامتلاكه طائرات بلا طيار إيرانية وبقدرة صواريخه الإيرانية استهداف الرياض ، مشيراً إلى أن ذلك يثبت أن دور إيران في دعم التمرد مستمر .

*من فضل حبيشي

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