قائد معركة تحرير المخا يعلن انتهاء العمليات العسكرية في المدينة
السبت 11 فبراير 2017 12:47 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
اعلن قائد معركة تحرير مدينة المخا ابو زرعة المحرمي انتهاء العمليات العسكرية بمدينة المخا ومحيطها مؤكدا انتصار قوات الجيش الوطني والمقاومة على القوات الموالية للحوثيين وصالح.
واكد المحرمي في تصريح لصحيفة عدن الغد ان العمليات اختتمت يوم السبت بتحرير كامل لمدينة المخا والسيطرة الكاملة على مداخل المدينة وتأمينها.
وقال المحرمي ان وحدات متخصصة باشرت عمليات اكتشاف الألغام والعبوات الناسفة في المدينة موضحا انه بات بإمكان المدنيين العودة الى مساكنهم..
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