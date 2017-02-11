سياسي جنوبي : المخلافي كغيره من صبيان المخلوع ليسوا الا أتباع عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
قال سياسي جنوبي بارز ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اثبت بانه كغيره من اتباع الرئيس اليمني السابق علي صالح عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة
وكان د.حسين لقور يعلق على صور نشرت لحفل باذخ لوزير الخارجية اليمني في القاهرة يوم الخميس .
وقال لقور :"لو قدر لعبدالناصر ان يبعث من قبره ليشهد صور حفل زواج ابن المخلافي في قاهرة المعز في ظروف الموت و المجاعة و الدماء التي تعصف ببلده للعن اليوم الذي انتحل فيه هذا الشخص اسم الناصرية ليسترزق به .
هل كان عبدالناصر سيقيم ما يشبه حتى فرح عندما كان يخوض حرب الاستنزاف في مواجهة إسرائيل?
لقد اثبت هذا المخلافي كغيره من صبيان المخلوع انهم ليسوا الا أتباع عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة و كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا.
بئست وجوههم و شاهت فهم ابعد من ان يكونوا حملة رسالة الأمة التي امن بها جمال عبدالناصر.
بالامس حاول ان يفث في عضد قوات التحالف العربي و القوات الجنوبية و هي تلقن الحوثة و عصابات المخلوع في باب المندب صنوف الهزائم محاولا طمأنة سيده المخلوع عند بدء معركة تحرير المخاء بالقول انها مجرد معركة لتحريك المشاورات مع الحوثة و المخلوع، و اليوم يرقص وسط أزلام المخلوع في احتفالات على دماء و أشلاء الشهداء و الجرحى.
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