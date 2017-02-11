قال سياسي جنوبي بارز ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اثبت بانه كغيره من اتباع الرئيس اليمني السابق علي صالح عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة

وكان د.حسين لقور يعلق على صور نشرت لحفل باذخ لوزير الخارجية اليمني في القاهرة يوم الخميس .

وقال لقور :"لو قدر لعبدالناصر ان يبعث من قبره ليشهد صور حفل زواج ابن المخلافي في قاهرة المعز في ظروف الموت و المجاعة و الدماء التي تعصف ببلده للعن اليوم الذي انتحل فيه هذا الشخص اسم الناصرية ليسترزق به .

هل كان عبدالناصر سيقيم ما يشبه حتى فرح عندما كان يخوض حرب الاستنزاف في مواجهة إسرائيل?

لقد اثبت هذا المخلافي كغيره من صبيان المخلوع انهم ليسوا الا أتباع عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة و كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا.

بئست وجوههم و شاهت فهم ابعد من ان يكونوا حملة رسالة الأمة التي امن بها جمال عبدالناصر.

بالامس حاول ان يفث في عضد قوات التحالف العربي و القوات الجنوبية و هي تلقن الحوثة و عصابات المخلوع في باب المندب صنوف الهزائم محاولا طمأنة سيده المخلوع عند بدء معركة تحرير المخاء بالقول انها مجرد معركة لتحريك المشاورات مع الحوثة و المخلوع، و اليوم يرقص وسط أزلام المخلوع في احتفالات على دماء و أشلاء الشهداء و الجرحى.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي : المخلافي كغيره من صبيان المخلوع ليسوا الا أتباع عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة قال سياسي جنوبي بارز ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اثبت بانه كغيره من اتباع الرئيس اليمني السابق علي صالح عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة وكان باثواب : عبدالملك الحوثي يتحدث عن وصول مقاومة الجنوب إلى صعدة والمخا ونسي انه ارسل مقاتليه إلى الجنوب كغزاة قال القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب ان زعيم جماعة انصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي نسي او تناسى ان قواته وصلت الجنوب في 2015 غازية في حين بات اليوم يتحدث إصابة شيخ قبلي بجروح بالغة إثر اطلاق نار بشبوة قال شهود عيان ومسعفون إن مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص على شيخ قبلي بمحافظة شبوة. وقال الشهود لعدن الغد إن مسلحين مجهولون اطلقوا وابلا من الرصاص على الشيخ أحمد

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