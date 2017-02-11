باثواب : عبدالملك الحوثي يتحدث عن وصول مقاومة الجنوب إلى صعدة والمخا ونسي انه ارسل مقاتليه إلى الجنوب كغزاة

قال القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب ان زعيم جماعة انصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي نسي او تناسى ان قواته وصلت الجنوب في 2015 غازية في حين بات اليوم يتحدث مستنكرا دخول قوات جنوبية إلى مدينة المخا او صعدة بشمال اليمن .

وعلق باثواب على كلمة بثت مساء الجمعة لعبدالملك الحوثي قائلا :"

لم استمع لكلمة سيد مران من التلفاز لكني اطلعت على ما نشرته بعض المواقع الاخبارية من مضامين خطابه حيث ذكرت ان السيد عبدالملك تحدث عن الحراك الجنوبي ومقاتليه في المخا وصعدة وأنه وصفهم بأنهم يقاتلون بدلا عن الاماراتي وعن السعودي .. وإزاء ذلك نذكر سيد مران انه تحالف مع عفاش لغزو الجنوب العربي ومحاربة الحراك الجنوبي السلمي في أرضه عدن وبقية ارض الجنوب وتنكر بفعلته هذه لحالة المناصرة و التعاطف التي أبداها الجنوبيون مع مظلومية صعدة خلال الحروب التي شنها عليه الجيش اليمني بقيادة عفاش وبقية الأحزاب اليمنية ..

إن شعب الجنوب العربي الذي قاوم غزو المليشيات الحوثية العفاشية اليمنية لم يجد سندا له غير اشقاءه العرب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على النحو الذي مكنه من طرد الغزاة المحتلين الجدد من كافة محافظات الجنوب العربي ونؤكد للسيد الحوثي أن شعب الجنوب العربي ومقاومته الباسلة قد نذر نفسه للتحالف مع أشقائه العرب بقيادة المملكة والإمارات لقطع دابر مشاريع إيران التوسعية في الجنوب وفي اليمن الشقيق ولجم تهديدها للأمن القومي العربي وكان حريئا بالسيد عبدالملك الحوثي أن يكف عن هذا العويل وادعاء الوطنية وقد قدم نفسه في الميدان غازيا ورأس حربة لتنفيذ مشاريع سادته في طهران لذلك فإننا نقولها له مدوية لن تمروا ولن تمر المشاريع التي ارتهنتم لها أما الجنوب العربي فسيمضي صوب استقلاله ببسالة رجال مقاومته الوطنية الجنوبية ولن يكون إلا شريكا فاعلا في صون الأمن القومي العربي وحليفا استراتيجيا لأشقائه العرب وفي المقدمة منهم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي : المخلافي كغيره من صبيان المخلوع ليسوا الا أتباع عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة قال سياسي جنوبي بارز ان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اثبت بانه كغيره من اتباع الرئيس اليمني السابق علي صالح عاشوا على حساب الجوعى باسم شعارات مزيفة وكان باثواب : عبدالملك الحوثي يتحدث عن وصول مقاومة الجنوب إلى صعدة والمخا ونسي انه ارسل مقاتليه إلى الجنوب كغزاة قال القيادي في الحراك الجنوبي علي باثواب ان زعيم جماعة انصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي نسي او تناسى ان قواته وصلت الجنوب في 2015 غازية في حين بات اليوم يتحدث إصابة شيخ قبلي بجروح بالغة إثر اطلاق نار بشبوة قال شهود عيان ومسعفون إن مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص على شيخ قبلي بمحافظة شبوة. وقال الشهود لعدن الغد إن مسلحين مجهولون اطلقوا وابلا من الرصاص على الشيخ أحمد