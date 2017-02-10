إصابة شيخ قبلي بجروح بالغة إثر اطلاق نار بشبوة

أراد المخلوع صالح وأجهزته إبقاء ثورة 15يناير داخل حرم جامعة صنعاء، ولكنها كسرت بوابة الظلم، وتجاوزات جميع
بشفافية لا عهد لنا بها من قبل ، قدمت قيادة محافظة لحج ممثلة بقائدها ومحافظها الدكتور /ناصرمحمد ثابت الخبجي
سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حياكم الله وكل عام وانت بخير بمناسبة ذكرى الـ11 من فبراير يوم الشهيد الجنوبي
لاشك أن إعلان القيادي السلفي مهران القباطي انسحابه بمعية العناصر الجهادية التابعة له من أرض المعركة
كنا للأسف صادقين في تعاملنا معهم ونعتبر شعار الخلاف الصحيح ظاهر صحية ولايفشل للود قضية وكنا نعتبرهم واجهة
برحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض، تغيّرت إلى حد كبير قواعد اللعبة السياسية في مناطق كثيرة من العالم، بما في
التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او حتى المصدرة في جميع دول العالم تحدد بقانون واليمن لم يكون
أنا هنا اليوم .. أتحدث إليكم في لحظة فارقة تشهد حالة ارتدادا عالمي غير مسبوق عن قيم التعايش والتآخي
لا يمكن لأي عاقل أن يغفل مدى الترابط الوثيق بين اليمن والمملكة العربية السعودية، جغرافيا واجتماعيا، ومن يقدم
قبل الخوض في المقال .. نود التأكيد بان جماعة الأخوان المسلمين لا تمثل دولة الكويت الشقيقة , ولا تعكس رأي الشعب
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها