قال شهود عيان ومسعفون إن مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص على شيخ قبلي بمحافظة شبوة.

وقال الشهود لعدن الغد إن مسلحين مجهولون اطلقوا وابلا من الرصاص على الشيخ أحمد صالح الهيج القميشي مساء يوم الجمعة في مفرق لهيه مما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات في قدميه.

واسعف الشيخ القميشي الى مدينة عزان ونظرا لإصابته البالغة تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة المكلا لتلقي العلاج .

من محمد فهد الجنيدي

المزيد في أخبار وتقارير إصابة شيخ قبلي بجروح بالغة إثر اطلاق نار بشبوة قال شهود عيان ومسعفون إن مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص على شيخ قبلي بمحافظة شبوة. وقال الشهود لعدن الغد إن مسلحين مجهولون اطلقوا وابلا من الرصاص على الشيخ أحمد الأمم المتحدة: إمدادات القمح في اليمن ستنفد بنهاية مارس قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة في تقرير إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس آذار وأضافت أن رئيس الجمهورية: ثورة فبراير امتدادا للحركة النضالية الوطنية التي جسدها مناضلو ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين أكد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إن ثورة فبراير ليست ثورة يتيمة بل شكلت امتدادا للحركة النضالية الوطنية بعناوينها العظيمة التي جسدها مناضلو ثورتي سبتمبر