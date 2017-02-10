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إصابة شيخ قبلي بجروح بالغة إثر اطلاق نار بشبوة

الجمعة 10 فبراير 2017 10:51 مساءً
عتق / عدن الغد/ خاص:

 

قال شهود عيان ومسعفون إن مجهولين اطلقوا وابلا من الرصاص على شيخ قبلي بمحافظة شبوة.

وقال الشهود لعدن الغد إن مسلحين مجهولون اطلقوا وابلا من الرصاص على الشيخ أحمد صالح الهيج القميشي مساء يوم الجمعة في مفرق لهيه مما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات في قدميه.

واسعف الشيخ القميشي الى مدينة عزان ونظرا لإصابته البالغة تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة المكلا لتلقي العلاج .

من محمد فهد الجنيدي


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