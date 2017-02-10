شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على باب زجاجي بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما. صورة من أرشيف رويترز.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة في تقرير إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس آذار وأضافت أن هناك مخاوف من تعطل الواردات.

وأشار التقرير إلى أن اليمن يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يعتقد في السابق. وفي 27 يناير كانون الثاني قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز إن اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.

المزيد في أخبار وتقارير الأمم المتحدة: إمدادات القمح في اليمن ستنفد بنهاية مارس قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة في تقرير إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس آذار وأضافت أن رئيس الجمهورية: ثورة فبراير امتدادا للحركة النضالية الوطنية التي جسدها مناضلو ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين أكد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إن ثورة فبراير ليست ثورة يتيمة بل شكلت امتدادا للحركة النضالية الوطنية بعناوينها العظيمة التي جسدها مناضلو ثورتي سبتمبر إشهار التكتل النسوي الجنوبي بعدن (بيان) تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا من التكتل النسوي الجنوبي جاء فيه" من عمق معاناتنا يبزغ فجر الأمل ومن نور أعين النساء في بلادنا الجنوب تتغذى الحياة وتزهر ثمارها .. هكذا