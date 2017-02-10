الأمم المتحدة: إمدادات القمح في اليمن ستنفد بنهاية مارس
شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على باب زجاجي بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما. صورة من أرشيف رويترز.
الجمعة 10 فبراير 2017 10:04 مساءً
رويترز
رويترز
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة في تقرير إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس آذار وأضافت أن هناك مخاوف من تعطل الواردات.
وأشار التقرير إلى أن اليمن يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يعتقد في السابق. وفي 27 يناير كانون الثاني قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز إن اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.
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