حذر زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبدالملك الحوثي من خطورة الخلافات المتصاعدة بين قيادات من جماعته وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام داعيا إلى تدارك مايحدث .

وفي كلمة مطولة له يوم الجمعة دعا الحوثي الذي بدأ في تسجيل مرئي منهكا من خطورة هذه الخلافات لكنه قال ان جماعته تملك دلائل وقرائن على وجود قيادات مندسة في حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده صالح لكنه لم يسميها .

واعترف "الحوثي" ولاول مرة بتحقيق قوات الشرعية والمقاومة الجنوبية في المخا انتصارات ودعا للتصدي لعمليات التقدم هذه .

ولاول مرة منذ بدء الحرب اسهب الحوثي في حديث مطول عن الخلافات بين حزب المؤتمر وجماعته الأمر الذي يؤكد ان الخلافات بين الطرفين وصلت إلى مستوى خطير .

وهاجم الحوثي من يشعلون الخلافات متهما اياهم بانهم يتمترسون خلف كياناتهم السياسية .

وخلى خطاب الحوثي ولاول مرة من عبارات التهديد والوعيد التي دأب على اطلاقها طوال عامين من الحرب .

المزيد في أخبار وتقارير عبدالملك الحوثي : لدينا أدلة وقرائن على وجود مندسين في حزب المؤتمر الشعبي العام حذر زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبدالملك الحوثي من خطورة الخلافات المتصاعدة بين قيادات من جماعته وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام داعيا إلى تدارك مايحدث . وفي ⁠⁠⁠محافظ شبوة يؤكد على اهمية إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي أكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي وإستكمال أعمال عبرات المياه وسفلتت المقاطع المتبقية من جسم الطريق. وطالب خلال تفقده اليوم بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على