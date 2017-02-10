أكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي وإستكمال أعمال عبرات المياه وسفلتت المقاطع المتبقية من جسم الطريق.

وطالب خلال تفقده اليوم لإعمال ردم الحفر والمواقع المتكسرة من طبقة الإسفلت في المقطع الأول من جسم الطريق الواقع في مدينة عتق، طالب وزارة اﻻشغال العامة والطرق بضرورة توفير اﻻعتمادات المالية المتبقية لديها للمقاولين حتى يتم إلزامهم بالعمل لإنجاز ماتبقى من اﻻعمال الهندسية اﻻساسية في هذا الطريق الدولي واﻻستراتيجي . منوّهاً بحجم معاناة مستخدمي الطريق خاصة اﻻخوة المغتربين من المملكة ودول الجوار بإعتبار هذا الطريق يمثل الشريان الرئيس والوحيد لمرورهم الى معظم محافظات الجمهورية .

من جانبه أوضح مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشبوة المهندس وليد الساحمي بإن قلة الحصول على مادة الإسفلت حالة دون تحقيق عملية إعادة تأهيل و ترقيع وترميم القدر الأكبر من المقاطع المتكسرة في جسم الطريق . رافق المحافظ مدير عام شرطة المحافظة العميد عوض مسعود الدحبول.

المزيد في أخبار وتقارير عبدالملك الحوثي : لدينا أدلة وقرائن على وجود مندسين في حزب المؤتمر الشعبي العام حذر زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبدالملك الحوثي من خطورة الخلافات المتصاعدة بين قيادات من جماعته وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام داعيا إلى تدارك مايحدث . وفي ⁠⁠⁠محافظ شبوة يؤكد على اهمية إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي أكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي وإستكمال أعمال عبرات المياه وسفلتت المقاطع المتبقية من جسم الطريق. وطالب خلال تفقده اليوم بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على