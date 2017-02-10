محافظ شبوة يؤكد على اهمية إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي
عتق ((عدن الغد)) خاص:
أكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي وإستكمال أعمال عبرات المياه وسفلتت المقاطع المتبقية من جسم الطريق.
وطالب خلال تفقده اليوم لإعمال ردم الحفر والمواقع المتكسرة من طبقة الإسفلت في المقطع الأول من جسم الطريق الواقع في مدينة عتق، طالب وزارة اﻻشغال العامة والطرق بضرورة توفير اﻻعتمادات المالية المتبقية لديها للمقاولين حتى يتم إلزامهم بالعمل لإنجاز ماتبقى من اﻻعمال الهندسية اﻻساسية في هذا الطريق الدولي واﻻستراتيجي . منوّهاً بحجم معاناة مستخدمي الطريق خاصة اﻻخوة المغتربين من المملكة ودول الجوار بإعتبار هذا الطريق يمثل الشريان الرئيس والوحيد لمرورهم الى معظم محافظات الجمهورية .
من جانبه أوضح مدير عام فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بشبوة المهندس وليد الساحمي بإن قلة الحصول على مادة الإسفلت حالة دون تحقيق عملية إعادة تأهيل و ترقيع وترميم القدر الأكبر من المقاطع المتكسرة في جسم الطريق . رافق المحافظ مدير عام شرطة المحافظة العميد عوض مسعود الدحبول.
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