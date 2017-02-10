بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية

قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن .

وكانت المقطري تعلق على حفل باذخ اقامه وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في القاهرة واثار جدلا .

وقالت المقطري :" انهم جميعا يمتصون دماء اليمنيين، لكن الانكى من ذلك، دفاع البعض عن لا مسئولية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي حيال كونه اولا وزيرا لسلطة شرعية كان المفترض بها ان تملك حساسية تقدير ما يعانيه اليمنيين في ظروف الحرب وأهوالها

وبعيدا عن ما قاله البعض من ان اقامة وزير الخارجية لحفل زواج ابنه في فندق الماريوت في القاهرة امر شخصي، وان المبالغ المتداولة مبالغا فيها، ولن اناقش هنا مصداقية ما ابلغني به احد الحاضرين بأن غلب المدعوين قدموا على حساب الخارجية اليمنية

وبالطبع يستطيع أي يمني مقيم في القاهرة الحصول على معلومة تكلفة اقامة حفلة في فندق باهض كالماريوت

القضية ليست هنا، لو ان الوزير اقام حفل ابنه في اغلى فندق بالعالم وكانت الاوضاع في اليمن طبيعية وليست ظروف حرب لما تطرقنا الى الامر

لكن المدافعين عن سيادة الوزير هم للاسف يعيشون في خارج اليمن، ولا يدركون فضاعة عامين من الحرب على اليمنيين، والاوضاع الاقتصادية الكارثية وانهيار العملة وارتفاع الأسعار، ناهيك عن المجاعة التي تعيشها معظم المدن اليمنية

والسؤال الاهم هنا: كيف يفسر عبدالملك المخلافي وهو وزير خارجية اليمن طلب الامم المتحدة قروض دولية لانقاذ اليمنيين من شبح المجاعة فيما يحتفل سيادته بحفل ابنه في فندق الماريوت؟

ربما سيصدمون .. ربما سيضحكون من انتهازية النخب السياسية اليمنية وخفتها

المشكلة ليست في فاتورة الفندق يا اصدقائي

المشكلة في انعدام الحساسية

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