MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 10 فبراير 2017 05:45 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية
أخبار وتقارير

بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية

الجمعة 10 فبراير 2017 04:26 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:

قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن .

وكانت المقطري تعلق على حفل باذخ اقامه وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في القاهرة واثار جدلا .

وقالت المقطري :"  انهم جميعا يمتصون دماء اليمنيين، لكن الانكى من ذلك، دفاع البعض عن لا مسئولية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي حيال كونه اولا وزيرا لسلطة شرعية كان المفترض بها ان تملك حساسية تقدير ما يعانيه اليمنيين في ظروف الحرب وأهوالها

وبعيدا عن ما قاله البعض من ان اقامة وزير الخارجية لحفل زواج ابنه في فندق الماريوت في القاهرة امر شخصي، وان المبالغ المتداولة مبالغا فيها، ولن اناقش هنا مصداقية ما ابلغني به احد الحاضرين بأن غلب المدعوين قدموا على حساب الخارجية اليمنية

وبالطبع يستطيع أي يمني مقيم في القاهرة الحصول على معلومة تكلفة اقامة حفلة في فندق باهض كالماريوت

القضية ليست هنا، لو ان الوزير اقام حفل ابنه في اغلى فندق بالعالم وكانت الاوضاع في اليمن طبيعية وليست ظروف حرب لما تطرقنا الى الامر

لكن المدافعين عن سيادة الوزير هم للاسف يعيشون في خارج اليمن، ولا يدركون فضاعة عامين من الحرب على اليمنيين، والاوضاع الاقتصادية الكارثية وانهيار العملة وارتفاع الأسعار، ناهيك عن المجاعة التي تعيشها معظم المدن اليمنية

والسؤال الاهم هنا: كيف يفسر عبدالملك المخلافي وهو وزير خارجية اليمن طلب الامم المتحدة قروض دولية لانقاذ اليمنيين من شبح المجاعة فيما يحتفل سيادته بحفل ابنه في فندق الماريوت؟

ربما سيصدمون .. ربما سيضحكون من انتهازية النخب السياسية اليمنية وخفتها

المشكلة ليست في فاتورة الفندق يا اصدقائي

المشكلة في انعدام الحساسية

 


المزيد في أخبار وتقارير
عبدالملك الحوثي : لدينا أدلة وقرائن على وجود مندسين في حزب المؤتمر الشعبي العام
حذر زعيم جماعة أنصار الله الحوثي عبدالملك الحوثي من خطورة الخلافات المتصاعدة بين قيادات من جماعته وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام داعيا إلى تدارك مايحدث . وفي
⁠⁠⁠محافظ شبوة يؤكد على اهمية إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي
أكد محافظ شبوة احمد حامد لملس على ضرورة إعادة تأهيل طريق عتق العبر الدولي وإستكمال أعمال عبرات المياه وسفلتت المقاطع المتبقية من جسم الطريق. وطالب خلال تفقده اليوم
بشرى المقطري :لا تختلف لصوصية جماعة الحوثي وفسادها عن فساد المحسوبين على السلطة الشرعية
قالت السياسية اليمنية بشرى المقطري ان اللصوصية التي يعاني منها افراد جماعة الحوثي لاتختلف عن فساد المحسوبين على الحكومة الشرعية في اليمن . وكانت المقطري تعلق على


تعليقات القراء
244515
[1] وما خفي كان اعظم
الجمعة 10 فبراير 2017
فارس | عدن
نعم.....والله ان الحقيقة هي ما قلتيه يا بشرى؟ لاول مرة اوافقك الرائ وهذا ما يقوله الناس منذ فترة؟بل ازيدك قليل ؟هل هناك حكومة تنشئ بنك خاص بها بعيداً عن البنك المركزي؟ وهذا من اجل سهولة السرقة وتحديداً بنك المعاشيق الذي نقلت اليه العملة التي وصلت من روسياً؟ هل هناك حكومة تجوع شعبها من اجل ان يتبعها وهو نفس شعار الامام والمخلوع؟

244515
[2] مؤامره
الجمعة 10 فبراير 2017
فرقوص/العوذلي/الطهيفي | لودر
وينك ياعليمي علق على الموضوع. الناس بلا رواتب والجماعه يزواجات



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ما الذي تخفيه عودة لواء مهران القباطي الى عدن ؟
مقتل قيادي في القاعدة في ظروف غامضة بأبين
تقرير طبي للوكيل محمد شاذلي يوصي بضرورة سفره إلى خارج البلاد فورا
البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر
بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا
مقالات الرأي
كنا للأسف صادقين في تعاملنا معهم ونعتبر شعار الخلاف الصحيح ظاهر صحية ولايفشل للود قضية وكنا نعتبرهم واجهة
برحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض، تغيّرت إلى حد كبير قواعد اللعبة السياسية في مناطق كثيرة من العالم، بما في
التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او حتى المصدرة  في جميع دول العالم تحدد بقانون واليمن لم يكون
أنا هنا اليوم .. أتحدث إليكم في لحظة فارقة تشهد حالة ارتدادا عالمي غير مسبوق عن قيم التعايش والتآخي
لا يمكن لأي عاقل أن يغفل مدى الترابط الوثيق بين اليمن والمملكة العربية السعودية، جغرافيا واجتماعيا، ومن يقدم
قبل الخوض في المقال .. نود التأكيد بان جماعة الأخوان المسلمين لا تمثل دولة الكويت الشقيقة , ولا تعكس رأي الشعب
منصور صالح  أنا المواطن المطحون، الذي يفترض أنني لست سبباً مباشراً أو غير مباشر، وليس لي دخل في كل
بعد الضجة التي أثيرت حول (على البخيتي) وامتلاكه لعشرات الحسابات الوهمية والأسماء المزورة وادارته لها في
يبدو أن البلد مازال معَّرض للمخاطر والانقسامات الداخلية نتيجة  المخزون الكبير في العصبيات المختلفة وتعدد
لا ينبغي أن ننسى أن يوم الحادي عشر من فبراير من كل عام هو يوم الشهداء وقد ظل الجنوبيون يحتفلون بهذا اليوم على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق والنجاح
تهنئة للمهندس صمام شقيق المهندس ذويزن عبدالله علي بمناسبة زفافة الميمون
وفيات
استقبال العزاء في الشهيد مختار محمد حسن
تشييع مهيب لجثمان الشهيد القائد صالح بن هرهره

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017