MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 10 فبراير 2017 02:58 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا
أخبار وتقارير

بالصور :(حفل باذخ ) لوزير الخارجية اليمني يثير جدلا

صورة من الاحتفال مساء الخميس
الجمعة 10 فبراير 2017 02:19 مساءً
القاهرة ((عدن الغد)) خاص:

اثار حفل باذخ اقامه مساء الخميس وزير الخارجية اليمنية باحد أشهر فنادق العاصمة المصرية القاهرة جدلا واسعا في اليمن عقب نشر صور تضمنت حضور المئات من المدعوين وسط تقارير تفيد بان الحفل كلف أكثر من 100 مليون ريال يمني .

وتظهر الصور مشاركة المئات من الشخصيات اليمنية بينها مسئولين بارزين في الحكومة الشرعية .

والاحتفال هو بمناسبة زفاف نجل وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي .

وقال مدعوون في الحفل لعدن الغد انه تميز بالبذخ البالغ والشديد .

وانتقد سياسيون يمنيون هذا الاحتفال وقال انه يأتي في حين تواجه اليمن وشعبها مجاعة مخيفة تعصف بالناس .

ويتهم مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية بالعبث باموال قدمتها دول التحالف العربي لتحرير اليمن من قبضة القوات الموالية للحوثيين وصالح .


المزيد في أخبار وتقارير
الهيئة الشعبية الجنوبية تناقش في لقاء موسع الأوضاع الراهنة وقضايا المجتمع
عقدت الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإتلاف الوطني الجنوبي ) اجتماعا موسعا عصر أمس الخميس برئاسة الدكتور عمر عيدروس السقاف وحضور مجموعة من أعضاء القيادة العامة للهيئة
طالب بمعرفة من المتسبب في تأخير رواتب المتقاعدين في المكلا .. باموسى يدعو السلطة الى دفع رواتب المتقاعدين المتأخرة لخمسة أشهر
إمام وخطيب "جامع الشرج" بمدينة المكلا ، خلال خطبة جمعة اليوم دعا الحكومة الشرعية الى سرعة الأستجابة للمطالب الحقوقية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وسرعة صرف
مسلحون يعترضون طريق صراف بجعار وينهبونه
اعترض مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس طريق صراف محلي بمدينة جعار واطلقوا النار عليه قبل ان يقوموا بنهب اموال كانت بحوزته. وقال مصدر محلي لعدن الغد




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ما الذي تخفيه عودة لواء مهران القباطي الى عدن ؟
تقرير طبي للوكيل محمد شاذلي يوصي بضرورة سفره إلى خارج البلاد فورا
مقتل قيادي في القاعدة في ظروف غامضة بأبين
البحرين تقول إنها قتلت 3 هاربين واعتقلت 7 في اشتباك مسلح في البحر
شهود : مسلحون يوقفون سيارة صغيرة ويختطفون سائقها بكريتر
مقالات الرأي
برحيل باراك أوباما عن البيت الأبيض، تغيّرت إلى حد كبير قواعد اللعبة السياسية في مناطق كثيرة من العالم، بما في
التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او حتى المصدرة  في جميع دول العالم تحدد بقانون واليمن لم يكون
أنا هنا اليوم .. أتحدث إليكم في لحظة فارقة تشهد حالة ارتدادا عالمي غير مسبوق عن قيم التعايش والتآخي
لا يمكن لأي عاقل أن يغفل مدى الترابط الوثيق بين اليمن والمملكة العربية السعودية، جغرافيا واجتماعيا، ومن يقدم
قبل الخوض في المقال .. نود التأكيد بان جماعة الأخوان المسلمين لا تمثل دولة الكويت الشقيقة , ولا تعكس رأي الشعب
منصور صالح  أنا المواطن المطحون، الذي يفترض أنني لست سبباً مباشراً أو غير مباشر، وليس لي دخل في كل
بعد الضجة التي أثيرت حول (على البخيتي) وامتلاكه لعشرات الحسابات الوهمية والأسماء المزورة وادارته لها في
يبدو أن البلد مازال معَّرض للمخاطر والانقسامات الداخلية نتيجة  المخزون الكبير في العصبيات المختلفة وتعدد
لا ينبغي أن ننسى أن يوم الحادي عشر من فبراير من كل عام هو يوم الشهداء وقد ظل الجنوبيون يحتفلون بهذا اليوم على
نجحت ثورة فبراير ثورة السلمية في قلب المعادلات التي بدا انها كانت قد استقرت لصالح نظام سياسي واجتماعي هجين ،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة للمهندس صمام شقيق المهندس ذويزن عبدالله علي بمناسبة زفافة الميمون
مبارك التفوق والنجاح
وفيات
تشييع مهيب لجثمان الشهيد القائد صالح بن هرهره
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017